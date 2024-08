Compártelo con tus amigos:

A partir de este jueves 15 de agosto, los afiliados que acudan a una cita médica no podrán usar ningún espacio del parqueadero del hospital del Seguro Social de Manta.

Solo podrán ingresar vehículos que vayan a dejar o a retirar pacientes al área de emergencia .

La medida se anunció desde hace dos semanas a través de dos pancartas ubicadas en los dos accesos de la casa de salud.

Para Luis Franco, la medida es arbitraria. “En mi caso, tengo una discapacidad y ni siquiera nuestro espacio lo respetan”, dijo.

A pesar de su discapacidad (no tiene una extremidad inferior), él conduce y se ayuda con muletas.

Por ello avizora que, cuando entre en vigencia la medida, tendrá que estacionar su carro afuera de la institución y deberá caminar con muletas, poniendo en riesgo su vida, porque la vía principal es muy transitada.

“El Seguro Social no es de los médicos ni enfermeras, es de los afiliados”, acotó.

Afiliados de Manta se quejan por falta de espacios

Iván Torres manifestó que esta medida solo caotizará más el tráfico en los alrededores del hospital, porque los afiliados parquearán sus carros en las inmediaciones y esta vía es muy concurrida, incluso cerca de allí no hay parqueaderos públicos ni privados.

La mañana de ayer, Adriana Castro, con dificultad, halló un lugar para parquearse.

Tenía cita médica y no se percató del anuncio, pero cree que la disposición es absurda.

“No pueden privilegiar a los que trabajan aquí para que estacionen sus carros y no considerarnos a los afiliados”, apuntó.

Roberto García no ve mal la medida. Aunque no sabe con certeza el motivo de esta, indicó que muchas veces los médicos llegan tarde porque no encuentran estacionamiento, y de allí nace la prioridad para ellos.

Sin embargo, cree que se debe planificar mejor y contabilizar los espacios para el personal del hospital, y el resto quede para los afiliados.

Danilo Calderón, gerente del hospital, manifestó que el acceso tanto vehicular como peatonal será más restringido, lo que significará un poco de molestias para los afiliados, ya que el parqueo estaba abierto para todo el público.

Ahora solo será para el personal de salud y administrativos, y aquellos vehículos que ingresen a dejar o retirar a pacientes, como pasa en otros hospitales, dijo.