Compártelo con tus amigos:

300 trabajadores de CNEL Manabí realizaron un plantón en Manta. La medida rechaza un fallo de la Corte Constitucional que determina que los beneficios laborales obtenidos a través del contrato colectivo no fueron legales. Cerca de 1500 empleados deben devolver $ 78,9 millones.

Cerca de 300 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Manabí protestaron este lunes 24 de febrero en Manta , después de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia que obliga a la empresa a recuperar 78,9 millones de dólares.

Estos rubros corresponden a beneficios laborales que, según la Corte, no fueron otorgados de manera legal. Los empleados afectados, temen que desde este mes inicie el descuento de sus sueldos y reclaman una solución a la medida.

Trabajadores de CNEL en plantón rechazan fallo de Corte Constitucional

Reacciones de trabajadores de CNEL

Jairo Rivadeneira, empleado de CNEL en Manabí, tiene una cirugía de trasplante de hígado. Asegura que como él hay 20 personas con enfermedades catastróficas que, con la aplicación de la resolución, para muchos significará que no reciban nada de sueldos.

“Estamos afectados emocional, física y económicamente; en mi caso tengo que pagar visitas médicas y medicación que el seguro no tiene. Si me descuentan, no podré tener tratamiento adecuado ni cubrir los gastos de mi familia”, señaló.

Germán Vaca, secretario del Sindicato de Trabajadores de la CNEL, cuestionó que la medida no cumplió el debido proceso. Denuncia que no tuvieron derecho a la defensa por lo que exigen que se abra un diálogo entre las partes involucradas. ” En este caso la Corte Constitucional, Ministerio del Trabajo, los Directivos de CNEL y los representante de los trabajadores debemos abrir el diálogo para buscar alternativas y que se conozca la realidad de los trabajadores”. señaló

El fallo de la Corte Constitucional y sus implicaciones

El 22 de febrero de 2025, la Corte Constitucional emitió una resolución que afectó directamente a los trabajadores de CNEL. La Corte determinó que los beneficios obtenidos por los empleados a través de un contrato colectivo firmado hace años no cumplían con los requisitos legales. En consecuencia, CNEL debe recuperar $78,9 millones, lo que incluye sueldos y bonificaciones que según el fallo no fueron aprobadas de acuerdo con las normas laborales del país.

La sentencia de la Corte Constitucional desató protestas en varias partes del país, pero especialmente en Manta, donde alrededor de 300 trabajadores se ven directamente afectados. Según informes de la empresa, los empleados deberán devolver una parte de los sueldos y beneficios que recibieron durante los últimos años. Esto incluye pagos adicionales por concepto de horas extras, bonificaciones por antigüedad, y otros beneficios derivados del contrato colectivo.

Protestas en Manta: los trabajadores exigen respuestas

En Manta, los trabajadores de CNEL se concentraron frente a las oficinas de la empresa para manifestar su inconformidad con la medida. Los empleados han expresado su frustración ante la medida que consideran atenta contra sus derechos laborales.

Los dependientes señalan que la devolución de los montos serán difícil de cumplir, ya que el plazo de 36 meses establecido en el fallo constitucional los deja sin opciones de sueldo. Este fallo afecta no solo a CNEL Manabí, sino a más de 1500 empleados que trabajan también en otras unidades de negocios de la empresa en todo el país.

La Corte dispuso un plazo de tres años para la devolución

La Corte Constitucional dispuso que los trabajadores devuelvan ese dinero en un plazo de tres años a la empresa pública, esto es, en 36 meses. Los descuentos se deberán hacer mediante sus roles de pago mensuales.

No obstante, Ivonne Núñez, Ministra de Trabajo dijo a medios nacionales que hay casos en los que los trabajadores de CNEL quedarían con sueldos de $0, por la alta cuota que les corresponde como descuento. De ahí que está previsto que el Ministerio consulte con la Corte y defina un mecanismo para no perjudicar a estos trabajadores.

Wendy Delgado, periodista.