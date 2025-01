Compártelo con tus amigos:

Los trabajos de restauración al monumento al Choclo en Jipijapa, están paralizados desde hace varios meses.

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, dio a conocer que esto se da porque el contratista incumplió con la obra. Plúa detalló que por este motivo se realizó la finalización de contrato de manera unilateral. “Esto ha sido por irresponsabilidad del contratista. Fue incumplido y no pudo entregar la obra, debió haberla terminado mayo de 2024”, dijo la alcaldesa.

Sin embargo, la primera personera municipal, detalló que en los próximos días se realizará un nuevo proceso para retomar los trabajos. “La idea es terminar la obra porque es muy importante para los jipijapenses y para quienes nos visitan. El Choclo está ubicado al ingreso del cantón en el acceso norte”, indicó.

Concejal dice que no han cancelado planillas

Por su parte, el concejal Wilmer González, dio a conocer que el contratista habría incumplido porque les adeudan varias planillas. Según el edil, quien estaba a cargo de los trabajos presentó la documentación respectiva a tiempo, pero no se le canceló.

“Es la información que hasta el momento nos ha proporcionado de forma verbal el contratista. Qué significa esto, es que si la obra está finalizada sería por incumplimientos”, dijo González. Recalcó que no sabe cuanto es el valor que se le adeuda al contratista, pero más allá de todo la obra debe terminarse, porque mejora el ornato en la ciudad, aunque también hay obras importantes que hacen falta, como el alcantarillado y el agua potable”, recalcó.

Gino Osejos, quien era el residente de la restauración del Choclo de Jipijapa, en entrevista pasada con medios locales (12 de septiembre 2024), detalló que los trabajos tenían un avance del 90 por ciento. En esa ocasión manifestó que la obra contemplaba la restauración total del monumento, colocación de rampas inclusivas, gradas, sistema de riego automático. “La idea es que quede lo más moderno posible. No hay una fecha estimada pero trataremos de entregarlo para las fiestas de octubre”, señaló.

Piden que restauración del choclo de Jipijapa se termine

Mientras que decenas de ciudadanos que pasan a diario por el lugar, piden que la obra sea terminada lo más pronto posible, pues aseguran que es un sitio turístico. “Muchas personas vienen por la novedad, pero se van decepcionados porque se quieren tomar una foto pero ahora ya no, porque la obra está abandonada”, dijo Manuel Pincay, taxista.

José Parrales, que viaja a diario hacia la comuna Joa desde Montecristi, dice que desde hace unos 6 meses ve que la construcción no avanza. “Eso hace ver que las cosas no están funcionando o no hay mano dura por parte de las autoridades”, sostuvo.

El monumento al Choclo, mide aproximadamente 12 metros de altura y está ubicado en la Y de distribución de tráfico de ingreso a la ciudad desde el acceso norte. Según una pancarta ubicada en la obra dice que la restauración costará $119.985,77.

El monumento al Choclo, representa la gastronomía a base de choclo como el greñoso, la majada y las tortillas de Sancán, siendo parte de la identidad de los jipijapenses.

Sergio Gómez Ayón