Deslizamiento de tierra en Sasay de Santa Ana deja 26 familias afectadas. En todo el cantón son cerca de 40 las damnificadas.

El fuerte temporal que azota a Manabí ya deja estragos. El cantón Santa Ana, es otro de los afectados en la provincia. Hasta el momento cerca de 40 familias han sufrido los estragos del invierno. En el sitio Sasay, 26 familias están bajo el agua por cuatro deslizamientos de tierra. A estas familias, se suman 11 más que están afectadas en los sitios El Tillal, Las Guaijas y Las Piedras, en esta última la casa de Rosa Rezabala, se inundó totalmente.

“Perdí gallinas y patos. Todo se me mojó. Estaba en mi trabajo y tuve que salirme porque se me estaba dañando todo”, indicó la habitante del sitio Sasay. Otra que perdió todos sus enseres fue Gloria Menéndez en el sitio El Tillal. “Estábamos durmiendo y se mojaron colchones y la ropa. Se me dañó la refrigeradora. Esperamos ayuda”, dijo. José Gregorio Macías, alcalde de Santa Ana, hizo un recorrido por estos sectores y constató el impacto de las lluvias.

“El invierno recién empieza y debemos activarnos. Hemos visto que las afectaciones son inmensas, pero estamos aquí dando respuestas”, indicó el alcalde. Sostuvo que el gad cantonal tiene destinado unos 60 mil dólares para alquiler de maquinarias y empezar con la limpieza de sedimentos. “Ya estamos levantando la información y las familias afectadas pueden aumentar. La respuesta de nosotros ha sido inmediata. Estamos desde la madrugada activos”, dijo Macías.

Mientras que Karla Rivas, directora de gestión territorial de Santa Ana, dio a conocer que la cota de la represa Poza Honda está en la actualidad en 102. “La máxima es de 106.5 y por ahora no tenemos riesgo”, puntualizó.