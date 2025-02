Compártelo con tus amigos:

Hace casi cinco años se detectó el primer caso de covid en Ecuador. Los contagios siguen, pero no se han reportado fallecidos en Manabí a causa de esta enfermedad.

A mediados del 2020, Martha Conforme se contagió de covid y, aunque superó la enfermedad, le han quedado secuelas. “Antes, me enfermaba rara vez, ahora hasta el cambio de clima me afecta. Me ha dado gripe varias veces en el mismo año”, comentó la manabita de 65 años, quien menciona que también padece de dolores en su rodilla y cree que son secuelas que le dejó el covid.

Ángel Ramírez Castro, investigador principal del Centro de Investigación y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas e Inflamatorias Crónicas (CITEIC), menciona que el covid cambió la historia de la medicina. “Ni las enfermedades ni los enfermos son los mismos. Lo que se consiguió con el covid, como enfermedad y con la vacuna, fue dañar el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir?, que dañaron la genética humana”, señaló Ramírez.

Por esa razón, actualmente muchas personas se enferman con más frecuencia, mientras que a otras les aceleró la enfermedad. “Aparecieron alérgicos por montones en todo el mundo, especialmente en los niños”, precisó el médico, al indicar que el uso en exceso de productos químicos también está afectando el sistema inmunológico de las personas.

El covid llegó a Ecuador hace cinco años

A finales de este mes se cumplen cinco años desde que se detectó el primer caso de esta enfermedad en Ecuador . Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2020, a escala nacional se contabilizaron 23.921 fallecidos por covid-19, virus identificado y no identificado. En Manabí, se registraron 2.514 defunciones por la misma causa.

A pesar de que han pasado cinco años, el virus sigue en el ambiente y las personas se siguen contagiando, aunque ya no es muy letal. Las últimas cifras de defunciones del INEC son del 2023 y revelan que ese año, a escala nacional murieron 17 personas a causa del covid.

De hecho, Ramírez aseguró que aún atiende a pacientes que llegan hasta su consultorio con problemas de “long covid”. Es decir, que la enfermedad ha persistido por mucho tiempo. “Si el sistema inmunológico es bueno, el paciente sale tranquilamente del problema, pero hay pacientes que el covid le sigue dañando el sistema inmunológico, esos son los casos de long covid que estamos tratando”, agregó.

Los contagios del covid siguen activos en Manabí

Según datos de la Coordinación Zonal 4 de Salud, en el 2024 se contabilizaron 1.044 casos de covid-19 en Manabí , mientras que de enero hasta el 10 de febrero de este año se han contabilizado 88 casos. Melba Morales, responsable de la Gestión Zonal de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, aseguró que la pandemia duró hasta el 2022, pero ahora los casos son esporádicos.

“Todos sabíamos que era un virus respiratorio que se iba a quedar entre nosotros como el resto de virus respiratorios que siempre nos afecta”, señaló.

En el 2024, se registraron 1.044 casos de covid en Manabí, mientras que en lo que va del 2025 se contabilizan 88 casos. Portoviejo con 34 casos y Pedernales con 19, son los cantones que registran más contagios este año.

Morales aseguró que de los casos diagnosticados este año, la mayoría no han necesitado hospitalización y los que necesitaron ser hospitalizados, se han recuperado. “Generalmente los hospitalizados son personas con enfermedades crónicas que es un factor de riesgo que agrava el cuadro clínico de covid o de cualquier otra patología”, señaló Morales. Aseguró que desde el 2024 no han tenido reportes de personas fallecidas por covid.