El candidato a la presidencia de la República por el movimiento Centro Democrático, Lista 1, Jimmy Jairala, visita Manabí. Lo hace desde este miércoles 11 de diciembre del 2024.

El aspirante a Carondelet acudirá a varios medios de comunicación y se reunirá con la Cámara de Comercio de Manta, que lo ha invitado para conocer sus propuestas.

Víctor Chiriboga y Jorge Cassís, candidatos a la Asamblea por las circunscripciones sur y norte de Manabí, respectivamente, manifestaron que la visita de Jimmy Jairala también servirá para generar una unión más fuerte y dinámica entre todos los miembros de la lista 1.

Jairala tiene en mente trabajar por la seguridad, el tema energético, el empleo y la economía. Pero aquellas salidas están de la mano con la voluntad política y no tener compromisos.

El primero, la voluntad política y el segundo no tener compromiso con nadie, dijo Jimmy Jairala en una entrevista pasada con El Diario . “Yo soy un candidato que no tiene compromiso con ningún grupo económico, no me debo a nadie en particular”, aseguró

Con esa independencia, agregó, tomará “las decisiones que hay que tomar”. Puso de ejemplo disponer que un equipo técnico del Ecuador renegocie la deuda externa.

Para Jimmy Jairala “no podemos seguir priorizando el pago externo cuando estamos tan mal adentro”.

Hay que abrir las puertas a la banca internacional. No puede ser que un emprendedor tenga que pagar 18 % de interés por un préstamo pequeño, es impagable. En el Ecuador es muy caro vivir, enfermarse, incluso hasta vitaminizarse.