Iván Saquicela busca la presidencia de la mano de Democracia Sí y sostiene que se puede hacer gobierno de la mano de la honestidad.

Acompañado por su binomio, María Luisa Coello, habló de su propuesta con Medios Ediasa.

¿Por qué pasar de la administración de justicia a la política? ?

Pensamos que es fundamental transformar la realidad del país. Si no lo hacemos la gente ética, la gente honesta, los ciudadanos que nos presentamos como una auténtica opción, ¿quién lo va a hacer? Si nos han fallado los políticos tradicionales con corrupción, con promesas y mentiras.

Usted fue parte de una justicia cuestionada. ¿Cómo cambiar esa percepción o realidad?

Hay que hacer una depuración. Yo fui presidente de la Corte al que el Consejo de Justicia en contubernio con el correísmo quiso destituir. No lo lograron. ¿Y sabe por qué quisieron hacerlo? Porque yo condené a Polit, a Correa, a Glas, a Mosquera, a los hermanos Alvarado entre otros políticos corruptos. Ahí está entonces mi carta de presentación, la honestidad. Pero claro, en el sistema de justicia hay corrupción.

¿Qué hay que cambiar?

Barrer con la corruptela del SNAI, de ciertos policías, de ciertos fiscales y de ciertos jueces. Hay que hacer una evaluación internacional. No con el Consejo de la Judicatura que ha sido un comodín y un botín de los políticos.

¿Qué opinión le merece el anuncio del candidato Pedro Granja de que no va a hacer campaña política ante las amenazas que se están recibiendo?

Primero quiero solidarizarme con todos los ecuatorianos y los políticos que tenemos un gran riesgo en nuestra vida. Si tememos a la campaña, entonces, ¿cómo vamos a gobernarnos? No vamos a renunciar. Dicho sea de paso, de los tantos candidatos que hay, una buena parte son chimbadores y candidatos del correísmo reencauchado.

La propuesta de Iván Saquicela ante la crisis energética

Además de la corrupción también está la crisis eléctrica. ¿Cuál es su propuesta??

Ha habido corrupción, irresponsabilidad e indolencia con el país. Corrupción, porque obviamente en las construcciones hidroeléctricas hay determinaciones de la Contraloría General del Estado de fallas técnicas. Yo sé de lo que hablo porque Iván Saquicela condenó a Polit por recibir 10 millones de dólares de Odebrecht.

¿Hay que cambiar la matriz energética??

Lo que tenemos que hacer es construir fuentes alternativas de energía. Pero si no, tenemos que inventarnos. Lo dicen los expertos de la ciencia y la tecnología. Podemos fortalecer las termoeléctricas, tenemos que construir energía eólica, la energía solar. Inclusive hay tecnología en algunos países del mundo, Estados Unidos, Japón, países europeos donde se produce energía eléctrica a partir de la basura. Entonces, salidas siempre las hubo.

El país está atravesando una crisis ¿cómo enfrentarla?

Debemos dejarnos guiar por algunos principios rectores. Primero, honestidad, porque la corrupción hace tanto daño. Pero esto no es un discurso. La gente tiene que entender que aquí perjudicaron el dinero para la reactivación de Manabí por el terremoto y hay un proceso penal. Se roban la plata cuando tiene que ir en beneficio de la gente.

¿Cómo garantizar el acceso a la salud, a la educación donde los niveles de deserción aumentan de manera alarmante?

Especialmente en provincias como Manabí que es una provincia abandonada. Si el país no ha recibido atención, peor Manabí. A los gobiernos de turno no les interesa la gente del pueblo. Vamos al Presupuesto General del Estado. ¿Cuánto es la inversión en obra pública? No hay pues. Aparte de un déficit presupuestario, lo que tiene es un altísimo porcentaje en gasto corriente y gastos de personal, en buena parte para una burocracia, en buena medida de gobiernos corruptos, que son parásitos del Estado. Tenemos que privilegiar lo social, pero para que haya dinero, tenemos que reducir el gasto público.

¿Cuál es su oferta para Manabí?

Hay algunos aspectos puntuales porque tenemos que considerar las realidades de las provincias. Uno, pensamos que tiene que existir un gobierno autónomo para el manejo hídrico, me refiero al agua para consumo y para riego. Dos, en materia de vialidad vamos a concesionar, tiene que existir inversión en el país, porque ni siquiera las prefecturas han tenido la capacidad de hacerlo. Tenemos que hacer construcción vial y concesionarlas, eso va a generar empleo, a dinamizar la economía y obviamente va a evitar que las provincias estén desconectadas y abandonadas. Tres, algo fundamental, vamos a reivindicar el agro que ha sido abandonado históricamente por cada gobierno.

¿En Manabí hay una corriente a favor de la autonomía y el poder local. ¿Cómo potenciarla?

La auténtica democracia significa no sólo la descentralización desde su punto de vista administrativo, sino la desconcentración del poder, porque lo justo es que el desarrollo del país sea equilibrado en las distintas regiones y provincias, esa es una visión social y es justicia.

¿Refinería del Pacífico o un proyecto fotovoltaico en El Aromo?

Creo que debe ser fotovoltaico, es una alternativa que usar en el país, sobre todo a sabiendas de que si bien es cierto la energía hidroeléctrica es necesaria, obviamente siempre será insuficiente. Hay temporadas que, no olviden, es elemental, y lo sabían, no les importó el país.