La candidata Luisa González acudió la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en su natal Canuto, en Chone, provincia de Manabí.

Luisa González, candidata a la presidencia de la República por Revolución Ciudadana, ejerció su derecho al voto este domingo aproximadamente a las 08h50, en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, ubicada en la parroquia Canuto, en Chone, Manabí. La aspirante, que llegó al recinto electoral rodeada por un fuerte contingente de seguridad, se mostró sonriente mientras caminaba hacia la mesa de votación.

A su llegada, saludó a varios simpatizantes que la esperaban. González votó rápidamente y luego dio declaraciones a la prensa.

“Ellos son el miedo, nosotros la esperanza, y con esa esperanza de que vienen días mejores hemos procedido a votar. Vamos a esperar los resultados en Quito con toda la fuerza que tiene este país para que sea una patria digna, justa”, dijo Luisa González.

“Estamos seis puntos arriba, según el último sondeo, con una tendencia al alza”, recalcó la candidata.

Luisa González esperará los resultados en Quito

Tras cumplir con su voto, la candidata viajará a Quito donde esperará los resultados oficiales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitirá a partir de las 19h30.

En estas elecciones los manabitas deberán elegir diez asambleístas de entre 125 candidatos. Cinco legisladores serán para la circunscripción 1 y cinco para la 2.

En la 1, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), hay 50 aspirantes inscritos. Mientras que la 2 cuenta 75 candidatos que buscan llegar al Congreso.

La circunscripción 1 la integran 15 cantones. Estos son: Pedernales, Jama, Sucre, San Vicente, Flavio Alfaro, Chone, El Carmen, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, Santa Ana, Olmedo y 24 de mayo.

Por otra parte, la circunscripción 2 está conformada por 7 cantones. Se trata de: Portoviejo, Manta, Montecristi, Jaramijó, Jipijapa, Paján y Puerto López.

En esta provincia el número de hombres habilitados para votar supera al de mujeres. Manabí tiene 1 ‘302.367 electores, de los cuales 646.968 son mujeres y 655.399 son hombres.

En estas elecciones los ecuatorianos elegiremos más asambleístas que en 2023. El número pasó de 137 a 151 por el crecimiento poblacional que hay en ciertas provincias como Manabí, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC.

Este domingo, un total de 13 ‘736.314 personas están habilitadas para participar en las Elecciones Generales. De este total, 13’279.829 se encuentran en el territorio nacional y 456.485 en el exterior.

Es importante recordar que el voto en el exterior es facultativo, por lo que quienes no puedan hacerlo por no estar empadronados pueden justificarse y no tendrán que pagar ninguna multa.

Las tres provincias más grandes del Ecuador, Guayas, Pichincha y Manabí, concentran un alto porcentaje del padrón electoral, con unos 6,9 millones de votantes en total, lo que equivale a más de la mitad de los electores del país, según el CNE.

