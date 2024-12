Compártelo con tus amigos:

Este viernes 13 de diciembre se está llevando a cabo las elecciones para elegir al nuevo rector de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM).

El proceso ha generado confusión en los estudiantes quienes explican que en menos de una semana han vivido dos procesos eleccionarios.

“Aquí ni sabemos que es lo que pasa. Uno no puede dar ni una opinión porque no sabremos qué nos pasará”, dijo un grupo de estudiantes de la ESPAM que prefirió no identificarse por temor a represalias.

“Seguramente habrá otra jornada de elecciones”, expresaron.

Esto dice la actual rectora de la ESPAM

Miryam Félix, actual rectora de la ESPAM, dio a conocer que estas son las elecciones “oficiales”. Agregó que están aprobadas por el ente máximo de la entidad universitaria que es el Consejo Politécnico.

“Es un proceso democrático, hasta el momento todo está bien. Empezamos con total normalidad. Estas elecciones están apegadas en el marco de la ley es decir estamos avalados por la Senescyt, el CES y el CASES”, dijo la rectora quien apoya la candidatura de Guillermo Félix Mendoza.

Días atrás la actual rectora también denunció amedrentamientos a funcionarios de la ESPAM. Por esto, se evidencia la presencia de militares y policías, en el interior y exterior de la entidad universitaria.

Ellos revisan minuciosamente a los electores. Si cuentan con el respectivo carné y están en el padrón, pueden pasar, mientras tanto son desalojados.

Son cerca de 2.400 estudiantes que están llamados a votar esta mañana de forma presencial e híbrida en la ESPAM. Durante el proceso hay cuatro veedores de las universidades Laica Eloy Alfaro de Manabí y de la Estatal del Sur de Manabí.

Este medio ha intentado comunicarse con Leonardo Félix López, el otro candidato a rector y quien llevó a cabo un proceso de elección el martes pasado, pero no hemos obtenido ninguna respuesta.

Hasta las 14:00, serán las elecciones de este proceso en la ESPAM. Miryam Félix López, deberá entregar el rectorado el próximo 18 de diciembre luego de haber cumplido dos periodos: 2014-2019

y 2019-2024.