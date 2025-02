Compártelo con tus amigos:

La jornada electoral en Manabí arrancó sin mayores contratiempos a pesar de que durante la noche del sábado y madrugada de este domingo en varios cantones se registró una intensa lluvia.

En la Delegación Provincial del CNE, en Portoviejo, Manabí, se inauguró la jornada electoral de este 9 de febrero . La jornada arrancó además en las 3.944 juntas receptoras del voto ubicadas en los 378 recintos electorales en la provincia.

Al momento no se ha reportado mayor novedad en los recintos electorales más que retrasos en el inicio de la jornada.

-En Manta, por ejemplo, la alcaldesa Marciana Valdiviezo destacó que a pesar de las lluvias no se vieron afectados loe recintos electorales por lo que la jornada se sufragio se desarrolla con normalidad.

-En el cantón 24 de Mayo la asistencia es masiva en los recintos, principalmente en el ubicado en la escuela 15 de Febrero de la parroquia Sucre. Los cuidados acuden a votar aprovechando que la lluvia se detuvo luego de una pertinaz llovizna que duró toda la noche.

-En Jaramijó hubo quejas de ciudadanos por la acumulación de agua en los recintos electorales. Sin embargo, la jornada se desarrolla con absoluta fluidez.

-En Santa Ana el proceso electoral se desarrolla de manera normal. Un vocal del CNE dijo que las 15 Juntas Receptoras del Voto se instalaron a las 07h00 y desde las primeras horas los ciudadanos están asistiendo a sufragar. La Unidad Educativa del Milenio Albertina Rivas es la más numerosa del cantón con 21 juntas.

-Con total normalidad se desarrolla el proceso electoral en el cantón Olmedo. En la escuela Simón Rodríguez, la afluencia de ciudadanos aumentó en horas de la tarde. Los votantes ingresan y salen de manera rápida. En este cantón manabita hay dos recintos electorales.

-En el cantón Bolívar el proceso electoral avanza sin inconvenientes, donde la ciudadanía de a poco ejerce derecho al voto. Se recomienda a los votantes acudir con tiempo para evitar contratiempos.

Jornada electoral en otros cantones de Manabí

Con normalidad se realiza el proceso electoral en el recinto de la UE Particular La Inmaculada de Bahía de Caráquez, en Sucre. En este recinto donde hay 15 juntas, hay un aproximado de 4.500 votantes de los que ya han sufragado el 60 por ciento, se calcula, por parte de los coordinadores del proceso.

En este recinto se han presentado unos 8 casos de personas que no aparecían en el padrón electoral, unos por descuidos de los vocales de mesa o en otros, por que no constan en el padrón. De los 8 casos, 5 no aparecieron definitivamente, por lo que se procedió a recibir su voto, se le entregó el certificado de presentación pero no están exentos de la multa correspondiente.

En la parroquia Charapotó, del cantón Sucre, el proceso electoral movilizó a miles de ciudadanos de la zona rural que llegaron hasta la cabecera parroquial a ejercer su derecho al voto. La lluvia que cayó durante la madrugada incidió para que los electores no lleguen en la mañana, sino a partir del mediodía.

En Charapotó hay alrededor de 17.000 electores.

En esta ocasión se redujeron los recintos electores que pasaron de 4 a 2, pues esta vez se concentraron en la Unidad Educativa Charapotó y en la escuela número 75.

Largas filas en El Carmen

Extensas filas de pasajeros colman los pasillos de la Terminal Terrestre del cantón El Carmen, al mediodía de la jornada electoral. Santo Domingo, la zona rural de El Carmen y cantones aledaños como Flavio Alfaro son los principales destinos a los que se dirigen los usuarios.

En su mayoría los viajeros eran familias enteras, adultos llegaron a ejercer su derecho al voto a El Carmen acompañados de niños y hasta con mascotas. Las unidades con más frecuencias, según el equipo de El Diario pudo evidenciar, son las Flota Manabita, tanto en unidades modernas como las tradicionales rancheras, que lucieron copadas. Así como Rutas Carmenses y Transportes Flavio Alfaro.

Este medio busco información con la Administración de la Terminal, sin embargo hasta el cierre del presente reporte no se obtuvo respuesta.

El proceso electoral en la ciudad de Chone transcurre con normalidad. En la unidad educativa El Bejucal, se observa a los ciudadanos ejerciendo su derecho al sufragio de manera ágil, bajo la vigilancia de efectivos policiales en los exteriores y militares en el interior del plantel.