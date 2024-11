Compártelo con tus amigos:

El barco cañero Isabella se inaugurará la tarde de este jueves, 14 de noviembre. La embarcación cumplirá con tareas de pesca sustentable en el mar.

Desde las 09h00 hasta las 17h00 de este jueves, las personas que deseen conocer la infraestructura de este barco lo podrán hacer. Los visitantes podrán recorrer cada parte del interior de Isabella.

El barco cañero se encuentra en el astillero de Tarqui, en Manta, provincia de Manabí, y su bendición e inauguración se dará a las 14h00.

Este barco se empleará en tareas de pesca exclusiva con caña, siendo uno de los métodos menos invasivos que se ejecutan en la actualidad.

Gracias a que su tripulación no emplea redes ni otros instrumentos, este tipo de pesca no incurre en el daño de otras especies que no se contemplan. Siendo así que, especies como tortugas, delfines, tiburones y otros animales no resultarán afectados con la pesca con caña.

El barco cañero Isabella se elaboró en Manta, artesanos locales le dieron la forma a esta embarcación que pronto zarpará y navegará por el océano.