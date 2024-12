Compártelo con tus amigos:

Ecuador batió récord en casos de dengue en el año 2024. La cifra superó los 57.712, casi un 107 % más que lo registrado en el 2023 (27.906).

Según la estadística publicada en la gaceta de enfermedades vectoriales del Ministerio de Salud Pública (MSP), es la más alta de los últimos cinco años.

En el listado de la incidencia por provincias, Manabí no sólo se mantiene entre las cinco con más casos, sino que tuvo el primer lugar con una amplia y preocupante ventaja del 38 % sobre otras zonas costeras, como El Oro, Guayas y Los Ríos.

Y, si bien en los últimos tres meses la cifra de pacientes diagnosticados por semana fue bajando, con menos de 100 casos semanales, se mantiene la alerta debido a que se viene una nueva temporada invernal y la tendencia cada año sigue al alza.

El dengue afectó más a Portoviejo y Manta

Melba Morales, responsable zonal de Vigilancia de la Salud Pública, detalló que en cuanto a la incidencia en Manabí, por la densidad poblacional el mayor número de casos está en Portoviejo y Manta.

No obstante, señaló que lo preocupante es que también hay cantones que, pese a tener menos población, registran una alta prevalencia del dengue.

“Nuestros cantones con mayor riesgo en este momento son Jipijapa, Sucre y 24 de Mayo”, dijo Morales. Explicó que en estas localidades la tasa de casos por cada 100 mil habitantes casi se duplicó entre 2023 y 2024.

Por ejemplo, pasó de 134,31 a 241,52 en Jipijapa, y de 113,01 a 144,68, en Sucre.



En cuanto a la gravedad de los pacientes que han llegado hasta los centros de salud, la epidemióloga indicó que de los 16.239 casos reportados en la Zona 4, que incluye a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, 13.685 corresponden a dengue sin signos de alarma, que son los cuadros que comúnmente se presentan y que no van más allá de un estado febril que abarca de dos a siete días, con mucho malestar general, dolor en el cuerpo y dolores musculares.

Hay que estar alertas a la enfermedad

Además, dijo que han registrado alrededor de 2.488 casos de dengue con signos de alarma. Esto es 604 más que en 2023, que equivale a un aumento del 37,9 %.

“La mayoría de ellos ameritan hospitalización, porque deben ser manejados de manera muy exhaustiva para evitar que se conviertan en casos de dengue grave”, indicó.

“Y dengue grave, como tal, hemos tenido 66 casos reportados que han ameritado inclusive manejo en unidades de cuidado intensivo”, agregó.

En cuanto a fallecidos, nuestra zona ha presentado hasta el momento 13”, informó la funcionaria. Precisó que de esta última cifra, cinco se registraron en Manabí.



Dimas Bazurto, especialista en Medicina Tropical, insistió en la importancia de no automedicarse. Advierte que esto y una atención oportuna pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Es indispensable no automedicarse

Señaló que, en caso de presentar algún malestar como fiebre, dolores musculares o de cabeza, lo máximo que una persona puede ingerir es un antipirético (paracetamol).

Recalcó que lo ideal es acudir a un centro de salud cuando hay síntomas de dengue. Al respecto, Morales detalló que la mayoría de casos graves, la complicación se dio al acudir tardíamente a un centro de salud y por automedicarse.

“Un cuadro febril no es algo sin importancia, es la manifestación de que algo está ocurriendo en nuestro organismo y en una provincia eminentemente tropical como la nuestra, lo primero que hay que pensar es en el dengue. No olvidemos que los signos de alarma son el preámbulo para indicar si ese caso puede llegar a ser grave. ¿Y cuáles son esos signos? dolor abdominal; vómitos, más de tres en una hora, sangrado (…) El dengue no mata. Lo que mata es no advertir los signos de alarma”, añadió la epidemióloga.