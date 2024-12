Compártelo con tus amigos:

Uno de los proyectos inconclusos del Plan Hídrico de Manab í son los canales de riego del sistema Poza Honda, que esperan estudios.

En el 2018, la Secretaría del Agua presentó el documento ‘Situación actual de los proyectos formulados en el PHIMA’, en el que se señala que hay que elaborar los estudios del sistema de riego complementario del Proyecto Multipropósito Poza Honda (Lote 02 y Lote 06).

Según el documento, a esa fecha el monto de preinversión era de USD 1’700.000 y el plazo de ejecución 13 meses.

Es parte de 9 proyectos contemplados en el PHIMA; de los cuales sólo 3 tienen estudios definitivos (Jama, Coaque y Olmedo), que habría que actualizar junto con los costos.

El objetivo del sistema de riego de Poza Honda es garantizar el agua segura para el riego de 5.500 hectáreas, potenciar la actividad agrícola e industrial, controlar las inundaciones, liberar el cauce principal del río Portoviejo con la eliminación de las presas derivadoras; y, mejorar la calidad de vida de la población.

El dirigente Juvenal Quijije, presidente de la Federación Provincial de Comunas de Manabí , recordó que el macroproyecto de Poza Honda que hicieron los alemanes en la década de los 70, contemplaba los canales principales, secundarios y terciarios en ambas márgenes del río Portoviejo, pero sólo se hizo un tramo en la margen izquierda y se avanzó en la margen derecha.

En la margen izquierda del río, el canal nace en la presa Salazar Barragán de Santa Ana y avanza hasta La Mocora de Colón, donde los campesinos deben utilizar sistemas de bombeo para regar los cultivos.

En la margen derecha, detalló Quijije, se avanzó hasta la desembocadura del río Portoviejo, en Crucita, pero solo en la ciudad se los hizo de hormigón; el resto son de tierra.

“Es penoso decirlo, los dos canales principales están inconclusos. En la margen derecha solamente hay canales de hormigón armado hasta Portoviejo, (en la zona urbana están bajo tierra y vuelvan a ser canales abiertos a la altura de la UTM), mientras que desde la zona baja de Mejía hasta Charapotó son canales de tierra”, señaló.

Añadió que no hicieron los canales secundarios y terciarios que debían llegar hasta las fincas de los agricultores, y el propósito era que el agricultor ya no gastara en mangueras y bombas sino que tomara el agua directamente en sus terrenos, añadió.



En la vía a Quimís, donde no se cuenta con agua para riego, campesinos como Luis Macías señalan que deben invertir en equipos para llevar el líquido desde el cercano canal de Mapasingue para regar los sembríos. “Si tuviéramos agua todo el año la producción sería excelente”, indicó.



Un informe reciente de la Comisión Especial Hídrica de la Gobernación de Manabí, propuesta liderada por el gobernador Ronald Muñoz a la que El Diario tuvo acceso, señala: “A lo largo del valle del río Portoviejo, se han presentado quejas por la deficiente atención e intervención de mantenimiento, por parte de la Empresa Pública del Agua”.

El documento recuerda que “la EPA tiene a su cargo el mantenimiento y limpieza de los canales del sistema de riego de Poza Honda, que incluyen los canales principales de riego de hormigón que nacen en la derivadora Santa Ana”.

Son en total 260 kilómetros de canales que nacen en esa presa y terminan en el mar, en las zonas de la parroquia Crucita de Portoviejo y San Jacinto de Charapotó (Sucre).