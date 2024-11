Compártelo con tus amigos:

La cifra de personas con síntomas gastrointestinales preocupa en el hospital Verdi Cevallos Balda.

Dolor abdominal, diarreas, vómitos y ojos hundidos son los más frecuentes en el área de Emergencia de esta casa de salud.

De hecho, lo son desde hace aproximadamente 40 días, cuando se intensificaron los apagones en el país.

Freddy Hernández Rodríguez, médico residente del hospital, indicó que actualmente siete de cada diez pacientes que llegan a urgencias presentan estos síntomas. Detalló que, de esta cifra, al menos el 40 % está asociado a una intoxicación alimentaria , muy probablemente de origen bacteriano.

“Son pacientes que no toleran vía oral, que ya llevan más de cuatro a seis horas con este tipo de síntomas. Cuando se les consulta a los pacientes cuál creen que fue la causa, dicen que fue el consumo de alimentos, preparados por ellos mismos o consumidos fuera de su domicilio”, indicó el galeno.

Él precisó que la infección se detecta con una biometría que evidencia la elevación de leucocitos y neutrófilos.

De ahí que Hernández señala la relación entre un mal manejo de los alimentos por los apagones y los enfermos con síntomas gastrointestinales.

Recordó que al romper la cadena de frío de los alimentos, por ejemplo, las bacterias aprovechan, crecen sobre los alimentos y, al ser mal cocidos, pueden causar afección gastrointestinal.

Con síntomas gastrointestinales

Stalin Sornoza se ausentó de su trabajo por la deshidratación y los fuertes dolores abdominales que sufrió durante dos días.

El hombre contó que al principio pensó que era algo leve. Sin embargo, con el paso de las horas tuvo que acudir a una casa de salud.

“Ya no soportaba el dolor y me sentía muy débil”, dijo el padre de familia, quien afortunadamente no requirió internamiento.

Sin embargo, Hernández indicó que no todos tienen la misma suerte, pues precisó que 2 de cada 10 pacientes con estos síntomas deben ser hospitalizados debido a que tienen comorbilidades, por lo que el tratamiento con antibióticos intravenosos, fluidoterapias y otros, no son suficientes.

Marta Pita, responsable de Promoción de la Salud de la Coordinación Zonal 4, insistió en la importancia del lavado de manos para evitar la propagación de bacterias y virus digestivos, propios de la temporada.

Melina Briones, nutricionista del Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas Medic&Dental, recomendó evitar abrir la nevera durante los apagones y retirar lo necesario antes de que el sistema eléctrico se desestabilice.

También utilizar envases aislados para mantener la temperatura de los alimentos y lavarlos al momento de consumirlos, para evitar que por humedad se produzca moho.