“Chanel” ha soportado nueve días de angustia, dolor y desesperación al no saber nada de su hija Denisse Dayanara Delgado.

Se trata de Silvana Mejía, creadora de contenido y Tiktoker manabita, quien busca a su hija de manera desesperada.

Ha compartido la fotografía de Dayanara en grupos de Whatsapp y en redes sociales para tratar de buscar respuestas de su paradero.

Este martes 21 de enero del 2025, “Chanel” lideró una marcha que recorrió la zona céntrica de Manta y terminó en los bajos del Municipio.

La marcha inició a las 08h50 en la avenida 24 y calle 13. De ella participaron familiares y amigos de Dayanara.

Ellos caminaron por la calle 13 y llegaron hasta el Municipio donde pidieron justicia por la chica. Además pedían que bajara la alcaldesa Marciana Valdivieso y los atendiera.

Amigos llevaron carteles y hojas volantes que entregaban a los ciudadanos en el trayecto de la marcha.

En los exteriores del municipio cantaron y pedían que la búsqueda continúe, que no se la abandone.

En el lugar fueron recibidos por una comitiva en representación de la alcaldesa, quien no se encontraba en ese momento en el cabildo.

“Chanel” no descansará hasta encontrarla

Silvana Mejía, conocida como “Chanel”, espera y pide a las autoridades que no la abandonen en la búsqueda de su hija.

“Quiero que al menos me hagan una llamada para saber que mi hija está bien. Todo esto es muy doloroso, no se nada de mi hija, nadie me ha llamado”, dijo Mejía.

Dayanna y un grupo de cinco amigos desaparecieron el domingo 12 de enero mientras se encontraban reunidos. En primera instancia se hablaba de un secuestro colectivo.

Luego de varias horas los cinco muchachos, entre 15 y 23 años de edad aparecieron en diferentes sectores de Guayaquil, dos de ellos heridos.

Luego de su aparición dijeron que los tenían secuestrados y que lograron escapar de sus captores.

“Le pido a los chicos que me digan la verdad. Que hablen con la verdad para que me quite este dolor que siento”, dijo “Chanel”.

La tiktoker aseguró que no descansará hasta encontrar a su hija, quien ya se encuentra como reportada por parte de las autoridades.