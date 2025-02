Compártelo con tus amigos:

El teatro de la calle, oficio de Andrés, ahora se ha trasladado al nuevo parque centenario, Agustín Intriago de la ciudad de Manta. Las funciones son los sábados y domingos a partir de la 19h30.



El comediante Andrés Martínez, conocido como “Chulla bola”, es uno de los teatreros de la calle más conocidos de Manabí. A sus 54 años de edad y 40 de trayectoria en el teatro, no se cansa de hacer reír al pueblo de Manta. “Soy cómico desde niño, siempre me gustó hacer reír, y hacer teatro es mi esencia”, sostiene el artista.

Indicó que cuando la gente se ríe se le “llena el alma” de felicidad. “Es el mejor regalo para mí ver a la gente reír, olvidándose de los problemas económicos, los desamores, del estrés y tantas cosas que puedan afectar a una persona”, señaló Andrés.

Cuenta que incluso se ha conmovido y llorado después de hacer reír. “Una vez, haciendo teatro en una calle de Colombia, me fijé que un espectador no se reía para nada y me llamó la atención”.

Recuerda que entonces se puso a interactuar con el público, pero dirigiéndose a aquel hombre que no reía; después de varios intentos, al fin logró sacarle una sonrisa. “Después de eso, él disfrutó como todos”, agregó. Cuando el espectáculo culminó, el hombre se acercó a Andrés y le agradeció por haberlo hecho reír.

Andrés y su elenco de Teatro invita a disfrutar a en el parque Centenario de Manta

“Me dijo que él estaba acabado porque la guerrilla había matado a sus padres y hermanos. ”Tú me has hecho sentir mejor”, le dijo a Andrés.

“En ese momento se salieron las lágrimas y me dije a mí mismo que el teatro de la calle vale mucho, es bueno para la gente”, expresó.Andrés, quien también trabaja en el departamento de Cultura del Municipio de Manta, invita a la gente a acudir los sábados y domingos al parque Centenario, donde se está presentando junto a “Los Locos de la Risa”, a partir de las siete y media de la noche.