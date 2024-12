Compártelo con tus amigos:

Una tasa para el mantenimiento de las áreas verdes fue aprobada en primera instancia por el Concejo Municipal de Manta.

La concejal Lady García, quien presentó el proyecto de ordenanza, dijo que la tasa permitirá reparar y mantener las áreas verdes públicas en el cantón, incluyendo los nuevos espacios, como el Parque Centenario Agustín Intriago.

La aprobación en primera instancia se dio el pasado jueves. Esta tuvo seis votos a favor y cinco en contra de los concejales Ingrid Bowen, Estefanía Macías, Diana Flores, Víctor Párraga y Jéssica Mero.

Miguel Cevallos, gerente de la EPAM, indicó que la tasa se estaría cobrando a través de la planilla del servicio que ofrece esta institución.

“Estaría calculada en función del consumo residencial, comercial e industrial; no hay un valor fijo, pero hay un valor mínimo que es cero y un valor máximo que en el sector industrial es alrededor de un salario básico, en el comercial es un porcentaje del 80 % del salario básico”, anticipó.

Aguas de Manta solo será el agente recaudador, dijo.

Según el informe por parte de la Coordinación general del Municipio, hay un valor aproximado de recolección de un millón de dólares al año que serán transferidos a las arcas municipales cada año.

En contra del cobro de nueva tasa

La concejala Estefanía Macías manifestó que esta tasa viene influenciada por el tema del Parque Centenario que no está entregado por completo y ni tiene fecha de entrega en su totalidad.

Agregó que la Dirección de Higiene cuenta con la Secretaría de Parques y Jardines, y maneja presupuesto para, entre otros temas, mantener los parques y jardines de Manta y regarlos.

Señaló que para el 2025 se están aprobando más de 500 mil dólares dentro del presupuesto de Higiene para alquiler de vehículos y tanqueros. “Esta sería una tasa extra de lo que ya existe”, añadió.

Macías expresó que no es momento para más impuestos porque ni siquiera está entregado el parque. Además que no se ve una arborización en este espacio. Dijo que el bolsillo de los mantenses no da para más.

Recordó que hace cinco meses el Concejo aprobó el alza de la tasa de recolección y más bien bajaron las frecuencias de los recolectores.

También se subió la tasa de seguridad y tampoco se ven resultados, señaló.