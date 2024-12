Compártelo con tus amigos:

Hornear un pollo, pavo o pierna de cerdo para la cena navideña o de fin de año puede costar unos 30 dólares en las panaderías.

En panificadora Roberth’s de la calle Morales, su propietario, Roberth Moreira, dijo que todos los años brindan el servicio de horneado con el valor agregado de que también le dan la sazón a la carne si el cliente quiere que lo adoben con vino, cerveza, naranja, tamarindo, entre otros sabores.

Si sólo se manda a hornear el costo es 10 dólares y con aliño 25 dólares, dijo. Ya tienen unos cinco pedidos que espera se vayan multiplicando pues este mes, hasta Navidad, suelen atender un promedio de 45 horneados.

Moreira indicó que tampoco descuidan la elaboración de tortas y panes para sánduches, que tienen bastante demanda esta época.

Menú de cena navideña

En Sánduches Deli, de la avenida Manabí, ofrecen piernas de chancho horneadas entre 85 y 95 dólares. Su costo dependen del peso, con cuerito y jugo para bañar incluidos.

Y si sólo es para hornear los precios van entre 25 y 30 dólares, también dependiendo del peso, señaló Schubert Fernández. El pavo lo venden en $75, y en 25 dólares por aliñarlo y hornearlo.

Dijo que ya tienen pedidos de pavos y piernas de chancho y su expectativa es muy buena, pues los hornos funcionan a gas, por lo que no hay problemas con la falta de energía.

Donde no hornearán proteínas para cena navideña es en la panadería Arte Pan, por los apagones y los costos del diésel.

Camila Bravo señaló que tienen hornos que funcionan a diésel, además de que no hay seguridad de que no haya cortes de luz, por lo que se centrarán en la elaboración de panes de pascua, que es su plus, y que harán en diferentes tamaños y sabores, con precios que van desde los $2,59 hasta los $7.

En otras panaderías el servicio de hornear se oferta en 10 dólares, pero hay que separar cupo con tiempo, se indicó.