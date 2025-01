Compártelo con tus amigos:

Los últimos cuatro días han sido dolorosos y eternos para Chanel. Su “gordita”, como le dice a su hija Denisse, no aparece.

Lo último que supo de ella era que estaba en la playa con varios amigos. Desde ese día, Silvana Cedeño, conocida como Chanel, no ha tenido descanso.

Luce demacrada, mirada triste y con unas marcadas ojeras, resultado de tener cuatro días sin dormir. Chanel no ha parado de llorar.

Su pesadilla empezó el domingo 12 de enero del 2024 y hoy, jueves 16, no hay respuesta. No se sabe nada de su hija Denisse Delgado, de 19 años.

Como un acto de desesperación, Chanel viajó al cantón Villamil Playas, en la provincia del Guayas. Buscará a su hija hasta por debajo de las piedras, asegura.

Caminó por varios sectores y en un área despoblada gritó el nombre de su hija. En el lugar no había más que maleza. No hubo respuesta.

El domingo 12 de enero, un total de seis chicos, entre 15 y 23 años fueron secuestrados. Ellos estaban reunidos en la playa de San Mateo, en Manta.

Se trataba de cinco varones y de Denisse. Ellos, aparecieron la noche del lunes, luego de supuestamente huir de sus captores durante una balacera.

José Luis Erazo, jefe de la Policía en Manta, comentó que continúan con la búsqueda de Denisse. El caso ya consta como denunciado en la Fiscalía.

Chanel ruega que le de información sobre su hija

Silvana recuerda que el domingo 12 de enero, por trabajo, había viajado hasta Santo Domingo de los Tsáchilas.

A eso de las 15h00 se contactó a través de Whatsapp con su hija Denisse. Ella le preguntó que dónde estaba a lo que su hija le respondió que en la playa con varios amigos.

“Mamita, ándate a la casa, no estés en la calle”, le respondió Chanel a su hija, pero leyó el mensaje, se marcaron los dos vistos azules y no hubo respuesta.

Silvana siguió con sus ocupaciones y al otro día se enteró que su hija no había llegado a dormir a la casa.

“Yo lo único que quiero es que aparezca, que no le hagan daño. Yo no tengo enemigos, no soy enemiga de nadie”, dijo Silvana.

Denisse tiene 18 años y este 1 de febrero cumple 19. Su sueño es ser odontóloga. “Es muy duro lo que estoy pasando”, agrega.

Apenas se supo de su desaparición, Chanel empezó a llamar a su hija, pero el celular está apagado. Por ahora este caso está bajo investigación.

“Otro día más de desesperación princesa mía. Ya mami no puede más con este inmenso Dolor”, escribió Silvana en su muero de Facebook.

“Les ruego chicos digan la verdad, donde dejaron a mi hija se los pido se los imploro. Ya no me hagan sufrir, solo digan la verdad”, publicó.