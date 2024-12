Compártelo con tus amigos:

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó un incómodo momento durante su presentación en el Unipol Forum de Milán, cuando sufrió una caída mientras interpretaba su canción ‘Zero’.

El incidente generó una inmediata preocupación entre su público y rápidamente se viralizó en diversas plataformas de redes sociales .

Ataviada con una túnica de colores y botas altas de tacón, Laura Pausini perdió el equilibrio mientras descendía por las escaleras del escenario, resbalando aproximadamente cinco peldaños.

La artista continuó cantando mientras permanecía sentada en el suelo, esbozando una sonrisa que rápidamente calmó a los presentes.

Laura Pausini salió ilesa del accidente

Tras la caída, sus bailarines actuaron con inmediatez, formando un círculo protector a su alrededor y ayudándola a levantarse.

Entre aplausos y muestras de apoyo, la artista retomó el espectáculo, mientras que su equipo informó que la caída no le provocó lesiones considerables.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de ‘En Cambio no’ agradeció la preocupación de sus fans.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien (…) No me pasó nada, tanto que ayer hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando… Además, la gira continúa en Europa ahora. Me resbalé pero no me pasó nada”, expresó.

“Eres Milán. Eres la fuerza que no tengo cuando tengo miedo de no lograrlo. Seis noches. Más de 60 mil personas. Gracias”, dijo en otra publicación.

En mayo pasado, Laura Pausini cumplió 50 años y reveló que no está conforme con su cuepo. “Ahora tengo una madurez que antes no tenía, he aprendido mucho, me siento más segura en muchos aspectos. Pero no te quiero mentir, a nivel exterior, mi cuerpo no me gusta. Me canso mucho, y se me empieza a caer la cara”, confesó la italiana a Infobae España.