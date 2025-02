Compártelo con tus amigos:

Kim Sae Ron, conocida actriz surcoreana, fue hallada sin vida en su domicilio de Seúl la tarde del domingo, según informó la Policía.

Kim Sae Ron era reconocida por sus papeles en varias películas, pero un accidente había estancado su carrera. Tenía 24 años de edad y la encontraron muerta en su casa del barrio Seongsu Dong, en el este de la capital surcoreana, según informan medios internacionales.

La Policía difundió que el cadáver de Kim Sae Ron fue encontrado a las 16h55 horas (hora local) después de que un amigo, con quien tenía una cita, alertara a las autoridades al no lograr contactarla. La institución de seguridad indicó que, hasta el momento, no se han hallado indicios de un delito, aunque se mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Kim Sae Ron: carrera y problemas

Kim Sae Ron inició su carrera como actriz infantil y rápidamente ganó notoriedad en la industria del entretenimiento surcoreano. Obtuvo un amplio reconocimiento y llegó a aparecer en el Festival de Cine de Cannes por su papel de una niña abandonada en un orfanato en la película “A brand new life” (2009). Su talento la llevó a protagonizar diversas producciones aclamadas, consolidándose como una de las promesas del cine y la televisión de su país. Protagonizó la película de acción “The Man from Nowhere” (2010), el thriller de misterio “The Neighbors” (2012) y el drama “A Girl at My Door” (2014), por señalar algunos de sus más destacados papeles en cine y televisión.

Sin embargo, su carrera se vio empañada en 2022 cuando protagonizó un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol. Kim estrelló su vehículo, lo que resultó en la imposición de una multa de 20 millones de wones (aproximadamente 13.000 euros). Este suceso afectó significativamente su reputación y oportunidades profesionales, lo que conllevó un estancamiento en su carrera.

Su más reciente actuación data del año 2023, cuando actuó en el K drama “Bloodhounds” de Netflix.

Reacciones por la muerte de Kim

El fallecimiento de Kim Sae Ron ha conmocionado a la industria del entretenimiento y a sus seguidores, quienes han expresado su pesar en redes sociales. Figuras del cine y la televisión surcoreana han manifestado su sorpresa y tristeza por la repentina muerte de la joven actriz.

El actor Kim Ok-bin escribió en Instagram: “Que descanses en paz”, junto con la imagen de un crisantemo blanco. Kim Mi-che, quien fue coprotagonista de Kim, subió una fotografía de una escena de “The Neighbors” con la frase: “Me alegré mucho de conocerte como hija en la película. Que descanses en paz”.