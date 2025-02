Compártelo con tus amigos:

La cantante ecuatoriana Silvana Ibarra, de 66 años, enfrenta críticas en redes sociales por su apariencia tras lanzar ‘Por un momento’, mientras lucha contra un carcinoma medular de tiroides que afecta su salud y voz.



La reconocida cantante ecuatoriana Silvana Ibarra, de 66 años, lanzó su nuevo video musical ‘Por un momento’ el 14 de febrero de 2025 desde Quito. A raíz de la publicación enfrenta críticas en redes sociales por su delgadez, resultado de un agresivo tratamiento contra el carcinoma medular de tiroides diagnosticado en 2024, que busca controlar una enfermedad que amenaza su vida y carrera.



Silvana Ibarra, ícono musical de Ecuador, compartió en Instagram un mensaje invitando a sus seguidores a ver ‘Por un momento’, su más reciente sencillo. Sin embargo, la publicación desató comentarios sobre su apariencia, con usuarios señalando que está “marcadamente más delgada” e incluso cuestionando su identidad. Diagnosticada a inicios de 2024 con carcinoma medular de tiroides, la artista ha atravesado un proceso médico intenso que incluye 33 sesiones de radioterapia y dos cirugías para extirpar ganglios linfáticos.



El tratamiento ha dejado secuelas visibles. Silvana Ibarra reveló que su peso actual es de 111 libras, frente a las 147 libras que tenía antes de su primera operación. “Estoy muy delgada y me siento débil. Trato de comer para recuperar peso y mejorar mi garganta”, explicó. La rigidez en su cuello y el daño en su garganta le dificultan tragar, respirar y, especialmente, cantar, su mayor pasión. “La garganta se me cierra, no respiro bien. Es terrible”, confesó la cantante.

A las críticas en redes, respondió con firmeza: “Hay gente que dice que estoy diferente, que no me reconoce. Estoy flaca, eso es todo. Saben que estoy mal, pero no les hago caso”. Tras cinco décadas de carrera, Silvana Ibarra asegura que las opiniones negativas le molestan, aunque prefiere enfocarse en su recuperación .

Un futuro incierto en la música para Silvana Ibarra

La incertidumbre sobre su voz es lo que más afecta a la cantante Silvana Ibarra. “No sé si volveré a cantar. La voz todavía no me sale, y es mi instrumento de trabajo. Eso me fregó la vida”, afirmó conmovida. Antes de iniciar las radioterapias, grabó dos temas: ‘Estás matando mi amor’, lanzado el 6 de septiembre de 2024, y ‘Por un momento’, estrenado este 2025. Estos trabajos reflejan su esfuerzo por dejar un legado musical pese a las adversidades.

El carcinoma medular de tiroides es un tipo de cáncer poco común pero agresivo. En Ecuador, casos como el de Silvana Ibarra han visibilizado la importancia de la detección temprana y el apoyo a pacientes. Rodeada de su familia, incluida su hija Ámar Pacheco, la cantante sigue en tratamiento, con fe en recuperar su salud y volver a los escenarios.

Kerlley Ponce