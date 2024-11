Compártelo con tus amigos:

El futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata, de 24 años, es protagonista de un supuesto caso de infidelidad que ocupa grandes titulares en Brasil.

El guayaquileño habría engañado a la modelo Fernanda Cardoso, cuando estaban comprometidos, según contó ella al periódico online Metrópoles.

De acuerdo a su versión, el actual jugador del club Flamengo le fue infiel con la actriz Maiara Braga.

Ambas mujeres son brasileñas, se confirmó.

Modelo descubrió la infidelidad de Gonzalo Plata

La modelo indicó que los problemas iniciaron el pasado 20 de octubre. “Cuando empezó a seguir a Maiara el 20 de octubre, después de un partido de Flamengo contra Corinthians (se jugó en Sao Paulo), lo enfrenté por vía telefónica y él me lo negó”, reveló.

Luego de descubrir la interacción de su entonces novio con Maiara, Fernanda canceló un viaje que tenía previsto a Río de Janeiro el 22 de octubre para encontrarse con Plata.

“Tenía un boleto para reunirme con él y lo cancelé. Entonces, me envió un mensaje preguntándome que si dejaba de seguirla y la bloqueaba, iría. Confirmé que sí. Compré otro vuelo para el día siguiente, estaba lloviendo mucho y se cancelaron todos los vuelos. Luego me llamó por video y me mostró un ramo de flores que me había comprado”, narró Fernanda.

Sin embargo, añadió que luego descubrió que la otra joven también había recibido un regalo del futbolista. “Me quedé despierta toda la noche porque mi vuelo estaba programado para la mañana siguiente. ¿Y adivina quién también publicó un ramo de flores? Maiara. Entonces comencé a sospechar”, señaló.

El jugador de fútbol confesó su infidelidad

Fernanda Cardoso contó que cuando llegó a Río para estar con su entonces novio , descubrió su plan: “Miré su celular, había un mensaje de ella. Entonces lo enfrenté, Empecé a pelear y él admitió que le había enviado flores el mismo día que me las compró”, dijo.

La joven también compartió que Maiara Braga sabía que Gonzalo Plata estaba comprometido con ella.

“Ella sabía que él estaba conmigo, porque se lo advertí. Pero ella decidió ignorarlo y seguir viéndolo. ¿Y ella todavía me llama loca? Tengo audios de él diciendo que su casa también era la mía, tengo fotos con él y su mamá. Lo tengo todo”, concluyó la modelo.

En medio de la polémica generada, Plata ha preferido guardar silencio.