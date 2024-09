Compártelo con tus amigos:

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, concedió una entrevista a Diario El País de España en la que habló sobre su traslado a Turquía.

La segunda mandataria, mencionó que el objetivo del Gobierno no es protegerla, sino silenciarla.

“El Gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. Hemos estado en diversas mesas de trabajo donde se han cometido atropellos administrativos que vuelven a afectar a mi familia. Plantearon que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía. No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad, el Gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola”, dijo al medo de comunicación.

Detalló que por el momento no tiene funciones asignadas en Turquía.

“Lo que han hecho es ponerme al otro lado del conflicto. Lo único que he recibido son órdenes de un viceministro de Relaciones Exteriores (Augusto Barberis) que me indica que debo estar en Turquía el 1 de septiembre”, detalló.

Asimismo, dijo que le han pedido que no haga declaraciones públicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la política interna de Ecuador .

“He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas”, añadió.

Verónica Abad que buscan su renuncia

Sentenció que esta es una medida que busca su renuncia al cargo.

Además, dijo que las pretensiones del Presidente Daniel Noboa “sobrepasan cualquier película de horror y terror”.

El mandatario deberá encargar su puesto a la vicepresidenta cuando él se ausente para empezar la campaña presidencial.

Abad detalló que esto no es una cuestión de voluntad, sino algo que dicta la Constitución.

“Lo único que falta es que me quiten la vida. Porque no existe otra forma, ni el Gobierno noboísta puede inventarse un mecanismo para evitarlo”.