Los casos de hombres maltratados no son conocidos ante las autoridades.

Los hombres maltratados no sitúan denuncias ante una autoridad competente, cuando sufren algún tipo de agresión sea psicológico e incluso físico, por parte de sus parejas, por vergüenza. Silvia Sotomayor, representante legal de la Fundación Una Mano Amiga, entidad que en los últimos cuatro años, ha asistido más de doscientos de estos casos en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, señala que este tipo de caso son muy comunes, sin importar los estratos sociales.

Ella asegura que los casos de hombres maltratados por sus parejas, se volvieron más comunes, después de la pandemia derivada por el coronavirus. Las situaciones que generaron esta problemática son variadas aseguró. Silvia Sotomayor conoce estos casos desde hace 35 años. Indicó que hay casos de hombres acusados e incluso sentenciados por diferentes delitos, que son inventados por sus parejas.

Muchos de aquellos, indicó, no tuvieron una buena defensa jurídica y sus procesos derivaron en sentencias.

Maltrato psicológico

Los hombres maltratados también sufren violencia psicológica. Silvia Sotomayor señaló que estos casos son comunes y no son denunciados. Esto, por vergüenza por parte de los afectados.

La pandemia hizo que muchos hombres pierdan sus trabajos y ello originó separaciones y demandas por alimentos. La abogada indicó que muchas mujeres utilizaron a sus hijos, para maltratar a los que fueron sus parejas, porque no podían cubrir esas demandas. Muchas de ellas, porque no podían pagar las pensiones alimenticias, optaron por no permitir que vieran a sus hijos y eso se convertía en una afectación, tanto para el padre como para el hijo.

Más casos en Pichincha

Silvia Sotomayor indicó que la fundación que representa ha conocido el mayor número de casos en la provincia de Pichincha, porque está la sede en Quito, pero se conocen casos en otras provincias como Manabí y Guayas, donde los temas y casos son repetitivos.

Para la profesional del derecho, los casos son vistos con diferentes perspectivas. Ella asegura que si una mujer acude a la autoridad a denunciar maltrato por un hombre, de inmediato se activa el órgano judicial. También se emite una boleta de auxilio.

Si la denuncia la sitúa un hombre, dice la abogada, en estas dependencias no le creen, se burlan, y por esta razón, inmediatamente se retiran del lugar.

Para este tipo de casos, nada tiene que ver el estatus social, porque ocurren casos de este tipo, tanto en el bajo como en el alto, es decir, es todos los grupos sociales hay casos de hombres maltratados

