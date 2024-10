Compártelo con tus amigos:

Hoy se cumple un mes desde que se retomaron los apagones en Ecuador y las pérdidas ya se cuentan por millones de dólares.

El analista económico Alberto Acosta Burmeo indicó que “cada hora de interrupción del servicio de energía le cuesta aproximadamente $12 millones a Ecuador, según los gremios empresariales”.

El experto explicó que al momento sólo hay estimaciones hechas públicos de las cámaras de la producción, por lo que todavía es muy pronto para conocer la afectación final.

Luis Villacreces, presidente de las Cámaras de la Producción de Manabí, dijo por su parte “ que el 95 % del sector productivo de la provincia no tiene generador eléctrico ”.

Esto debido a los altos costos de estos aparatos, pese a que hace diez días el Gobierno Nacional anunció la eliminación de los aranceles para su importación.

“Además de su costo de adquisición, el tener un generador para seguir con la producción cuesta mucho más por el combustible y nosotros no podemos subir los precios”, detalló.

Villacreces añadió que varias pequeñas y medianas empresas han tenido que cortar sus jornadas laborales o enviar a sus trabajadores de vacaciones, mientras que otras han parado temporalmente.

Sectores afectados por los apagones

Uno de los sectores afectados en Manabí es el ganadero. Esto debido a que los productos lácteos y cárnicos necesitan de una cadena de frío para su preservación, así como de energía eléctrica para otros procesos.

“Aún no hemos adquirido un generador ni frigorífico para guardar el producto lácteo, sin embargo, buscamos alternativas para evitar que el impacto sea mayor.

Actualmente las utilidades se han reducido en un 10 %, ya que los gastos van en aumento por el tema de sequía, ensilaje, transporte.

En definitiva, sí nos ha afectado el tema energético en estos momentos”, dijo Gustavo Antonio Andrade, ganadero del sector de Los Ángeles de la parroquia Santa Rita, de Chone.

El impacto económico también ha afectado a los comerciantes de leche y queso.

Eddy Intriago, quien tiene más de 30 años comercializando queso en el mercado central de Chone, indicó que anteriormente vendía más de dos quintales de queso diariamente. Pero con los cortes de energía las ventas se han reducido en un 50 %.

“Ya no se está vendiendo queso a los compradores mayoristas, mientras que las personas sólo compran para el diario”, lamentó.

Alfredo Molina, ganadero del sector de Colorado, coincidió en que las afectaciones son enormes ante los cortes de energía. Sin embargo, mencionó que la productividad no puede paralizarse y que han buscado soluciones.

“Sacamos la leche y entregamos inmediatamente a las personas que compran para hacer queso. Si no hago esto, tendríamos grandes problemas, ya que no cuento con una planta de frío y no hay cómo mantener refrigerado el producto”, refirió.

reducción de apagones. Los apagones programados en Manabí durante esta semana son de siete a ocho horas diarias, divididos en dos franjas.

Menos tiempo de apagones

El presidente Daniel Noboa dijo que estos lapsos irán disminuyendo en el transcurso de las semanas. Sin embargo, el estiaje sigue siendo crítico en Ecuador.

Ayer, el embalse de Mazar, que abastece de agua a tres hidroeléctricas (Mazar, Paute-Molino y Sopladora), rozó nuevamente los niveles mínimos.

Según se informó, su cota se ubicó en los 2.115,15 metros sobre el nivel del mar, cuando el mínimo es 2.115 metros.