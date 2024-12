Compártelo con tus amigos:

La ola migratoria de ecuatorianos que empezó desde el 2023 y que no ha parado, ha mejorado el envío de remesas a Ecuador.

Durante el 2023 las autoridades de Panamá reportaron 57.250 ingresos irregulares de ecuatorianos por la selva del Darién.

La tendencia de entradas irregulares en Centroamérica fue similar, registrándose 46.086 ingresos en Honduras, seguido de 70.790 eventos con ecuatorianos en situación irregular en México.

En todos los casos, las personas buscaron llegar a Estados Unidos.

Así lo revela un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Detalla que durante el 2024 la tendencia de desplazamientos de ecuatorianos aumentó a países como El Salvador, una de las rutas para llegar a EE. UU.

Van por trabajo y enviar remesas a familiares

Los datos del Ministerio de Turismo confirman que entre enero y noviembre de este año, los viajes de ecuatorianos a El Salvador se incrementaron en un 45,92% en relación con los que hubo durante el 2023.

Este año, 58.642 ecuatorianos viajaron a ese país, mientras que el año pasado lo hicieron 40.187.

De los que viajaron este año a El Salvador, 3.764 han regresado a Ecuador , mientras que de los que viajaron en el 2023 volvieron 4.178. Es decir, quedó un saldo migratorio de 90.887 personas.

Jorge Vélez migró hace seis meses desde Portoviejo hacia Estados Unidos. Viajó con su esposa y sus dos hijos, luego de obtener la visa al ser patrocinados por un familiar.

Vélez indicó que decidió emigrar por motivos económicos y por el bienestar de sus hijos, pues uno de ellos padece de cardiopatía (enfermedad del corazón) y retraso en su desarrollo.

“Acá he encontrado mejores oportunidades”, comentó Vélez a El Diario, al indicar que por ahora no piensa regresar a Ecuador. “Las condiciones de inseguridad, económica y oportunidades del país no motivan”, expresó, al confesar que quisiera regresar a Portoviejo, pero con un mejor panorama de seguridad.

Manabitas, quintos en envío de dinero a Ecuador

Por la ola migratoria que aumentó desde el 2023, las remesas que envían los migrantes ecuatorianos a sus familias también han crecido, dejando récords históricos.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2022 el giro de remesas recibidas fue de 15’015.560 dólares. Mientras que en el 2023 las remesas recibidas fueron de 17’312.192 dólares, monto no recibido antes.

En los dos primeros trimestres del 2024 (hasta junio), las remesas recibidas alcanzaron los 9’700.230 dólares. El 74,5 % de ese monto llegó proveniente del continente americano, el 25,25 % de Europa y el 0,25 % restante llegó de Oceanía, Asia y África.

A escala nacional, Manabí es la quinta provincia que más remesas ha recibido en los últimos años, detrás de Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar.

En el 2023, Manabí recibió 722.049 dólares en remesas que enviaron los migrantes. Mientras que hasta mediados del 2024, el monto alcanzó los 404.976 dólares, según datos del BCE.

Los cantones manabitas que más remesas han recibido este año han sido Manta, Portoviejo y Chone. Los siguen Montecristi, El Carmen, Pichincha, Jipijapa, 24 de Mayo, Sucre y Pedernales.

Jorge Vélez es uno de los que han enviado remesas a su familia este año. “En promedio, cada semana envío entre 50 y 80 dólares, depende de la necesidad. Esto, porque también estoy pagando deudas que en su momento adquirí en Ecuador”, comentó el migrante manabita.