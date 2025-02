Compártelo con tus amigos:

Las fuerzas políticas pueden postular a cualquiera de sus legisladores para ocupar la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Conocer a quienes dirigirán el nuevo periodo Legislativo está en manos del Consejo Nacional Electoral. Mientras no termine el escrutinio de las actas electorales no se sabría definir aquello. Se necesita que el CNE haga conocer los resultados oficiales para conocer quienes dirigirán la primera sesión de la Asamblea Nacional.

El nuevo periodo legislativo se instalará el próximo 14 de mayo del 2025. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan aquello. Se indica que la sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional se realizará el 14 de mayo a las 10h00 sin necesidad de convocatoria.

La primera sesión de la Asamblea Nacional estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las tres listas con mayor votación. El orden será ejercido de acuerdo al número de votos obtenido por cada lista. Es decir, la dirección, la subdirección y la secretaría de la sesión inaugural.

Estos tres asambleístas, serán quienes dirigirán la primera sesión y ellos también serán los encargados de designar a las autoridades para los próximos dos años.

Hasta la mañana de este jueves 13 de febrero del 2025 el procesamiento de actas de los asambleístas nacionales alcanzaba el 99,6%. Hasta el momento, la lista más votada es la del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), con un 43,39 %. A ella le sigue el movimiento Revolución Ciudadana (RC) con un 41,23 %.

La Asamblea Nacional debe elegir a otras autoridades

En cuanto a la tercera lista de asambleístas más votada existen dos posibilidades: que sea el Partido Social Cristiano (PSC). Esta tienda política registra un 3,13 % del total nacional. También figura el Partido Sociedad Patriótica (PSP), que alcanzaba un 2,32 %.

Esto apunta a que la Presidencia de la mesa inaugural de la Asamblea Nacional estaría entre Annabella Azín y Raúl Chávez. Azín es la madre del Presidente de la República Daniel Noboa y candidato a la reelección.

Pachakutik, movimiento político que apoyó la candidatura presidencial de Leonidas Iza, quedó en tercer lugar. No obstante su lista de asambleístas nacionales no la calificó el CNE, así que no tendrá representación en la mesa inaugural.

Debe elegir a otras autoridades

Respecto a la designación del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional para los próximos dos años, las fuerzas políticas podrán postular a cualquiera de los legisladores para ocupar esa dignidad.

Es decir que no necesariamente deberá estar en la lista de asambleístas nacionales. Todos los integrantes de la legislatura tienen derecho a ser nominados para acceder a la presidencia, según la ley.

Durante la sesión inaugural, en la Asamblea Nacional, se deberá elegir a dos vicepresidentes y cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Para que una fuerza política sea considerada como bancada debe tener al menos 16 asambleístas.

Por otra parte, las minorías tienen la posibilidad de unificarse para formarlas, pero no con legisladores que pertenecen a las bancadas ya constituidas.

JHM