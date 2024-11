Compártelo con tus amigos:

El Presidente Daniel Noboa presentó una querella por supuesta calumnia en contra de la asambleísta correísta Mónica Palacios.

Tras ello, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo, envió este miércoles un oficio a la Asamblea Nacional pidiendo “autorización previa” para iniciar un proceso judicial contra la legisladora.

Noboa presentó la querella por unas declaraciones que hizo Palacios en Chone, Manabí, el 22 de junio de 2024.

“El rico más rico y el pobre más pobre. Y yo había escuchado, no sé ustedes, cuando estábamos en campaña y no sé ustedes, pero Daniel Noboa, ¿para qué va a robar pues? Guillermo Lasso ¿por qué va a robar?, si son empresarios exitosos, banqueros exitosos, ya tienen tanto dinero”, se le escucha decir.

Y continúa: “Pero si ven la realidad queridos compatriotas, son los que más han robado en este país, esos ladrones. Porque yo sí lo digo en su cara. A mí no me da vergüenza. Yo sí tengo los pantalones para decirles que son unos ladrones”.

No obstante, por su calidad de asambleísta, Palacios goza de inmunidad parlamentaria, por lo que la jueza debe pedir la autorización al pleno para poder procesarla.

La jueza pidió al Presidente que se acerque a reconocer firma y rúbrica de su petición para continuar con el proceso.

Palacios responde

Ante esto, Palacios señaló que no tiene miedo al proceso.

“El presidente debería estar ocupado en resolver las necesidades de todos los ecuatorianos, con la crisis energética…, y vemos que se preocupa en denunciar a una asambleísta por decirles la verdad a los ecuatorianos por la ineptitud, inoperancia e incompetencia de su Gobierno. No le tengo miedo y tengo todo mi derecho de fiscalizar. Voy a seguir en la lucha y no me callaré”, expresó.

La legisladora se mostró confiada de que ninguno de sus colegas va a votar porque se autorice continuar con el proceso en su contra.