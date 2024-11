Compártelo con tus amigos:

El candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo, Juan Iván Cueva, habló de sus propuestas en caso de llegar a ganar las elecciones.

En diálogo con Manavisión, dio a conocer su propuesta en varios ámbitos como el económico y energético.

Sobre el primer punto, dijo que hay que recuperar la inversión pública y la confianza en el mercado.

Habló de la generación de empleo a través de la empresa privada con garantías del Estado.

Señaló que para lograrlo atacará primero a la corrupción.

Incluso dio un “plazo” a los corruptos para que abandonen el país, de lo contrario los “atacará” con una herramienta que lo acompaña en su recorrido.

Se trata de un figura que representa una “palo para los corruptos”.

“Tenemos que hacer una depuración en el sistema, no podemos seguir así, se nos están llevando todo, se están llevando al Estado en maletas”, dijo Juan Iván Cueva .

Y es que bajo su perspectiva todos los sectores del estado están “contaminados”.

Se refirió también a la actual crisis eléctrica que enfrenta el país.

El aspirante sostuvo que es un conocedor en temas eléctricos, por lo que detalló que el problema del sector energético se resuelve con la instalación de granjas solares.

Habló de una inversión de 950 millones de dólares en este y otros proyectos energéticos.

“Conmigo no va a haber apagones. Soy un ingeniero en electrónica, conozco el sistema eléctrico. He instalado más de 20 megavatios en paneles solares en mis empresas. He inyectado más de 15 millones de dólares en energía fotovoltaica para la generación de energía a través de la luz solar. Este problema del sector energético se va a resolver”, dijo,

