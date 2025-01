Compártelo con tus amigos:

José Luis Calderón, uno de los rehenes durante el ataque armado a TC Televisión , fue despedido con visto bueno. El periodista expresó que, tras el asalto al canal, el Gobierno no le brindó apoyo. “A nadie le importó lo que sucedió ese día”, reveló.

La vida de José Luis Calderón dio un giro drástico el 9 de enero de 2024. Mientras presentaba las noticias en un programa en vivo de TC Televisión, un grupo de delincuentes irrumpió en las instalaciones del canal.

Los criminales, pertenecientes a la banda Los Tiguerones , amenazaron con acabar con su vida, apuntándole con armas y colocando un explosivo en su bolsillo, frente a la mirada atónita de miles de espectadores.

Un año después de este incidente, José Luis Calderón comparte que este episodio le dejó secuelas como estrés postraumático y ansiedad. Además, menciona que antes de abandonar Guayaquil en abril de 2024, dejó de caminar por las noches por miedo y permanecía en casa con las ventanas cerradas.

José Luis Calderón vive en Estados Unidos

El periodista, que actualmente reside en Estados Unidos, continúa sintiendo indignación por la falta de asistencia gubernamental tras el asalto a TC. “A nadie le importó lo que sucedió ese día. No le ha interesado al Gobierno, que administra TC Televisión”.

Después del ataque al canal, José Luis Calderón intentó negociar con la empresa para obtener una salida digna. Sin embargo, a los directivos del canal no les importó su situación. “A la empresa no le interesó. No le importó la afectación que uno sufrió el 9 de enero”, afirmó.

Finalmente, decidió buscar un abogado para presentar una acción administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Este hecho molestó a los directivos del canal y señala que no lo dejaron renunciar hasta que finalmente fue despedido con una sanción. “Los terroristas nunca se fueron de TC Televisión”, concluyó José Luis Calderón.