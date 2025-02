Compártelo con tus amigos:

José De La Gasca, ministro de Gobierno, afirma que el Estado ha gastado 160 millones en campaña política en diferentes elecciones.

El ministro de Gobierno compareció a las 15h00 de este miércoles, 26 de febrero, en la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución, en la Asamblea Nacional. Con esta propuesta, abanderada por Presidente Daniel Noboa, se busca dejar sin financiamiento a los partidos políticos. Con ello, a decir de De La Gasca, “Ecuador no puede seguir gastando dinero en ineficiencia“.

El funcionario se refirió a la participación de 16 binomios presidenciales en la elecciones del pasado 9 de febrero. Según el ministro de Gobierno, ” los ecuatorianos no deben pagar esa sábana electoral“. Cuestionó que doce candidatos no hayan llegado ni al 1 por ciento de apoyo popular. “Esto no es promover democracia ni participación. Evitemos que los ecuatorianos paguen esa factura y los políticos asuman su responsabilidad”, expuso José De La Gasca.

En su comparecencia, De La Gasca hizo mención a la rendición de cuentas que deberían realizar los partidos políticos, respecto a sus patrocinadores. “Hay que preguntarse, ¿cuántos partidos políticos han rendido cuentas a sus patrocinadores? Tiene que existir un gasto electoral que responda al Estado, en cuanto a la transparencia”, puntualizó el ministro.

José De La Gasca dice que se puede invertir en obra pública

Según José De La Gasca, el Estado, mediante el Fondo de Promoción Electoral ha destinado cerca de 160 millones de dólares para campaña electoral, desde el año 2008. A decir del funcionario, con esos recursos se pudo mejorar hospitales, seguridad y educación. “El dinero debe alcanzarnos para los servicios que necesita el país”, agregó.

“Los ecuatorianos no pueden pagar la factura de los partidos políticos”, señaló José De La Gasca. Él indica que aquel gasto “no supone la construcción de ciudadanía, es solo gasto injustificado de dinero que el Estado no reconoce”.

Durante la instalación de la comisión, la asambleísta María de Lourdes Alarcón, del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó al ministro sobre cómo el uso de infraestructura y recursos del Estado para realizar actos proselitistas también atenta contra la equidad que debe existir en todo proceso de elecciones democráticas.

¿Qué dicen los artículos 110 y 115 de la Constitución?

El Presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional una propuesta de reforma de los artículos 110 y 115 de la Constitución. El primer mandatario busca que el Estado ya no financie el funcionamiento de los partidos políticos ni la difusión de propaganda electoral en época de campaña. José De La Gasca respalda lo propuesto por Noboa.

El artículo 110 menciona que: Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos.

Mientras, el artículo 115 de la Constitución dice lo siguiente:

El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias.

Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral.

La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral.

