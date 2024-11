Compártelo con tus amigos:

Jimmy Jairala, candidato a presidente de Ecuador , asegura que los cortes de luz se pudieron prevenir.

El aspirante por el movimiento Centro Democrático lista 1, señala que los racionamientos debieron iniciar en enero con una duración de dos horas al día.

¿Qué debió hacer el Gobierno para evitar los apagones?

Se tenían que haber cuidado los embalses, racionar desde enero, cuando este problema se le comunicó al presidente. Racionar dos horas diarias. Hoy los apagones son de 10 horas. Hemos vivido un populismo energético.

¿Cuál es su plan de trabajo en caso de llegar a Carondelet?

Está claro que todas las crisis tienen salida: la seguridad, el tema energético, el empleo y la economía, pero esas salidas están de la mano con dos elementos que son la base para cualquier solución. El primero, la voluntad política y el segundo no tener compromiso con nadie. Yo soy un candidato que no tiene compromiso con ningún grupo económico, no me debo a nadie en particular. Con esa independencia voy a tomar las decisiones que hay que tomar, por ejemplo disponer que un equipo técnico del Ecuador renegocie la deuda externa. No podemos seguir priorizando el pago externo cuando estamos tan mal adentro.

Hay que abrir las puertas a la banca internacional. No puede ser que un emprendedor tenga que pagar 18 % de interés por un préstamo pequeño, es impagable. En el Ecuador es muy caro vivir, enfermarse, incluso hasta vitaminizarse.

¿Qué pasa con la inseguridad y el tema agrícola?

La inseguridad es un problema gravísimo, pero hay que preocuparse también del sector agrícola, que representa un 27-28 % de la fuerza laboral, de la mano de obra del Ecuador. No existe un censo agropecuario desde el 2002, simplemente no se ha hecho y eso es vital para saber qué sembrar.

Jimmy Jairala aspira ser presidente

¿Está listo para ser presidente?

Soy el único candidato que ya ha ganado una elección popular, pues he sido electo dos veces prefecto del Guayas. Sé como manejar la cosa pública en beneficio de las mayorías.