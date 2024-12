Compártelo con tus amigos:

Habitantes de la parroquia Salasaca en el cantón Pelileo dijeron estar “cansados y ardidos” ante los constantes robos cometidos por un ciudadano.

Por ello, este domingo, tomaron la decisión de capturarlo y colgarlo de manos en un puente peatonal.

Y es que según dijeron, ya lo tenían identificado y le habían advertido de que si volvía a cometer sus fechorías iban a tomar acciones.

Así, este domingo, el hombre acudió a una celebración realizada en la parroquia.

De acuerdo al testimonio de los habitantes, hace dos meses el hombre cometió un robo . “Ahora ha venido a estar en una fiesta y tomando (licor), pero cuando alguien se descuida comete el robo. Por esa razón hemos querido darle una lección y vamos a hacer un acuerdo con la familia para que ya no regrese a Salasaca”, dijo un ciudadano.

El sujeto quedó colgando de manos, solo con ropa interior, frente a la multitud que se concentró en el lugar con el fin de aplicar la justicia indígena.

Cuando la Policía Nacional llegó al sitio no pudo hacer nada.

Aclararon que el sujeto no es de Salasaca, sino de otro sector del cantón Pelileo.

“Lamentablemente la delincuencia no para y no ve el sufrimiento de las personas a las que les roban, por esa razón como autoridades tenemos que actuar cuando nos hacen el llamado los compañeros. Él es reincidente porque cuatro veces le hemos capturado y aplicado la justicia indígena, pero no entiende”, aseguró Santos Moreta, gobernador del Pueblo Salasaca.

Finalmente, la decisión del Consejo de Gobierno fue expulsar a los familiares del sujeto del territorio de Salasaca.