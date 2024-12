Compártelo con tus amigos:

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se pronunció nuevamente sobre la desaparición de los cuatro menores retenidos por 16 militares y que ya cumple 18 días.

En una entrevista para Radio Centro, Loffredo reveló que la patrulla que ejecutó el procedimiento, no notificó al mando superior. Los efectivos no dieron aviso ni de la detención, ni de la liberación en una zona de Taura, Guayas.

“La patrulla no le notificó al mando superior, por eso se instaló inmediatamente el tribunal de disciplina militar . Porque ya hay errores en el procedimiento, omisiones, faltas, por las que van a tener que responder”, indicó Gian Carlo Loffredo.

De acuerdo con el Ministro, todo sucedió luego de una custodia a un camión con mercadería de contrabando a la Aduana de Guayaquil. Al retorno, evidencian un robo y logran detener a tres personas y una entregada por un ciudadano.

Loffredo dice que Fiscalía tiene nombres de militares

Loffredo agregó que, luego de eso se los llevaron y los dejaron en una zona de Taura. Incluso, relata que hubo la intención de dejarlos en la UVC Virgen de Fátima, algo que por razones desconocidas no ocurrió.

Asimismo, indicó que los nombres de los militares que intervinieron están en manos de la Fiscalía General del Estado. También que han rendido versiones solicitadas por la entidad dentro de las investigaciones.

Loffredo recalcó que no se encubrirá a nadie (si hubiera responsabilidad) “y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores”, agregó. Además, dejó claro que no dejará que personas “paguen por errores que no han cometido”.

“Todo lo que hizo mal esa patrulla y por lo que ellos sean responsables, tienen que pagar por eso”, mencionó. Gian Carlo Loffredo, informó que para evitar que alguno de los 16 militares desaparezca, están en custodia de oficiales.

Los cuatro menores desaparecieron la noche del 8 de diciembre luego de ser detenidos por 16 militares en la avenida 25 de Julio de Guayaquil. Gian Carlo Loffredo dijo que la parte Judicial deberá determinar la veracida o no de las declaraciones de los efectivos.