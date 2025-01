Compártelo con tus amigos:

La falta de trabajo afectó más a las mujeres durante el 2024 y las más afectadas son las de entre 15 y 24 años de edad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) diciembre cerró con una tasa de desempleo del 3,4 % para las mujeres. Mientras que en los hombres la tasa fue del 2,2 % a escala nacional.

La inseguridad y la crisis energética que enfrentó Ecuador desde septiembre del 2024 hasta mediados de diciembre, hicieron sentir la falta de empleo. Sin embargo, según el INEC, hubo una leve reducción en comparación al mismo mes del 2023, cuando el desempleo en las mujeres alcanzó una tasa del 4,2 % y en hombres fue del 2,8 %. De hecho, diciembre tuvo la tasa de desempleo más baja de todo el 2024.

Al cierre del 2024, la Población Económicamente Activa (PEA) en Ecuador fue de 8’570.296 de personas, de ellas, 2’830.688 tuvieron un empleo adecuado, 2’095.810 estuvieron en el subempleo, 931.399 tuvieron un empleo no remunerado, y 2’471.543 personas tuvieron otro empleo no pleno. Además, 230.391 personas estuvieron desempleadas y 10.464 tuvieron un empleo no clasificado.

Más de 61 mil personas quedaron sin empleo en Ecuador

Las cifras del INEC también reflejan que en el último año, 61.028 personas dejaron de ser desempleadas. Sin embargo, las personas que perdieron un empleo adecuado fue mayor y alcanzó las 262.959. En diciembre del 2023, 3’093.647 personas tenían un empleo adecuado, mientras que en diciembre del 2024 la cifra se redujo a 2’830.688. Lo mismo ocurrió con el subempleo que pasó de 1’824.737 a 2’095.810, es decir, 271.073 personas más pasaron a ser subempleadas en el último año.

A escala nacional, el desempleo afecta más a las mujeres con el 50, 9 %, mientras que a los hombres afecta al 49,1 %. El promedio de ingresos laboral en diciembre fue de 478,70 dólares en la zona urbana y 325,60 dólares en la zona rural, según el INEC.