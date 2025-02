Compártelo con tus amigos:

Si tienes multas impagas o algún tipo de sanción relacionada con la CNE (Consejo Nacional Electoral) en Ecuador, estas no afectan el derecho a votar en elecciones las próximas elecciones.

El ausentismo en las elecciones del 9 de febrero en Santo Domingo alcanzó el 16,53 %.

Las 65.578 personas que no sufragaron tendrán que pagar una multa de 47 dólares, informó la dirección provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Santo Domingo de los Tsáchilas. Estos valores serán imputados al finalizar los comicios electorales, es decir, luego de la segunda vuelta , explicó Víctor Hugo Valderrama, presidente de la Junta Provincial Electoral (JPE).

Ellos sí podrán ejercer su derecho al voto en el balotaje. Lo mismo que las personas que no sufragaron en elecciones anteriores. En el caso de los electores que obtuvieron un certificado de presentación, Valderrama aclaró que ese documento no exime de la multa. La mayoría de personas que hacen uso de este recurso son policías que no pudieron sufragar por estar laborando.

En cuanto al proceso electoral de la primera vuelta, el funcionario dio a conocer que se está a la espera de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a propósito de las denuncias presentadas en contra de las asambleístas Yadira Bayas y Viviana Veloz. “En el caso de verificar la infracción electoral, la amonestación puede incluir la destitución del cargo, suspensión de los derechos políticos y una multa pecuniaria. Si se comprueba y son destituidas, los que asumen el cargo son sus alternos”, explicó.

Multas por no presentarse a ser miembro de junta

En la segunda vuelta se mantendrán los 43 recintos electorales en Santo Domingo y La Concordia, y las diez parroquias rurales. Además de los miembros de las juntas receptoras. Quienes integraron lasL las mesas y no acudieron el domingo deberán pagar una multa de $70,50.

Los que sí cumplieron con la responsabilidad en recintos de la zona urbana deberán esperar a que se les pague los 20 dólares, mientras que a los de la zona rural ya les pagaron. El balotaje será el domingo 13 de abril y para esta ocasión no se harán efectivos los cambios de domicilio que se realicen. Estos serán válidos para las elecciones seccionales de 2027.