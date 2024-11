Compártelo con tus amigos:

El Presidente de la República, Daniel Noboa, celebra hoy, 30 de noviembre del 2024 , sus 37 años.

Por tal motivo, al esposa del mandatario y primera dama, Lavinia Valbonesi, le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales , acompañadas de varias fotos juntos.

“Hoy cumple años el papá de mis hijos, mi mejor amigo, mi compañero de vida. Mi esposo. Con sus sueños y locuras, con sus chistes agrios y con esa voluntad inquebrantable de hacer todo por sus hijos”, dice parte del mensaje.

Añadió: “Tú, que has construido un hogar para nosotros, y que con tu amor y dedicación has llenado nuestras vidas de un propósito más grande. Tú, que me has compartido esa parte de tu corazón que nadie conoce”.

“Tú, que has estado conmigo en mis momentos más duros, que has sabido dejar en la puerta tus preocupaciones por un segundo y estás para nosotros cuando lo necesitamos”, continuó.

“Caminar esta vida a tu lado ha sido mucho más fácil porque, cada vez que te busco, estás ahí. A mi lado. Te amo”, concluyó.

La pareja está casada desde 2021 y ha procreado dos hijos, Álvaro y Furio.

A través de redes sociales, el Presidente Daniel Noboa ha recibido las felicitaciones de los ecuatorianos por su cumpleaños.