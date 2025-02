Compártelo con tus amigos:

El cantón Las Naves fue declarado en emergencia por el COE local tras los estragos provocados por el temporal lluvioso, un río se desbordó y hay comunidades incomunicadas.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días ocasionaron el desbordamiento del río Naves Chico del cantón La Naves, de la provincia de Bolívar. La fuerza de la naturaleza provocó daños en aproximadamente 100 metros de un muro de piedra escollera que se encontraba en la zona del malecón de este cantón.

María Angélica Aldaz, alcaldesa del cantón Las Naves, dice que no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar la emergencia desencadenada por el temporal lluvioso . La funcionaria expresa que si no hubiese habido el muro de piedras, la fuerza del río Naves Chico hubiese arrasado con la mitad del centro del cantón. De acuerdo a Aldaz, solamente en la zona central de la localidad habitan 3 mil personas. Dice que como alcaldesa se encuentra desesperada porque no cuenta con presupuesto.

Además de estragos en la zona urbana, en este cantón también se reportaron afectaciones en la zona rural, donde un deslizamiento de tierras dejó incomunicadas a varias comunidades. El fenómeno se suscitó en Selva Alegre. Antes estas situaciones, funcionarios de las instituciones que conforman el Comité de Operación de Emergencia (COE) Cantonal, decidieron declarar el cantón en emergencia.

Habitantes del cantón Las Naves quedan aislados

A consecuencia del desbordamiento del principal río de esta zona de la región Sierra central, muchas comunidades rurales quedan aisladas. Para algunos de ellos, esta situación se repite cada año. Hay ciertas personas que le atribuyen la grave situación a labores de minería que se dan en algunas zonas del cantón.

Tras la declaratoria de emergencia en el cantón Las Naves, las autoridades locales podrán disponer de recursos para ejecutar contrataciones y así mitigar el impacto del temporal. El desbordamiento del río Naves Chico se registró el domingo 16 de febrero. Ayer, lunes 17 de febrero, seguía en un alto nivel de caudal, y las autoridades constataron los daños.

En otro cantón de la provincia de Bolívar, San Miguel de los Bancos, se suscitó un aluvión el sábado 15 de febrero. A consecuencia del fenómeno, suscitado en el sector Chaupiyacu, más de 500 personas resultaron afectadas. Asimismo, la vía Guaranda-Babahoyo se vio obstaculizada por la presencia de tierra, rocas y otros elementos que fueron arrastrados por el agua. Redacción: Cinthya Chanatasig Solórzano.

El Río Naves Chico se desbordó y causó temor en muchos habitantes del cantón Las Naves.