El Presidente Daniel Noboa solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que atienda la denuncia que presentará Lucía Jaramillo por el incumplimiento de una sentencia contra Aquiles Álvarez.

A través de redes sociales, la asambleísta Lucía Jaramillo anunció que presentará una nueva denuncia ante el Tribunal Contencioso electoral (TCE) contra el alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, por incumplir con la sanción emitida previamente por violencia política de género. Álvarez la llamó “Niña vaga”, expresión que Jaramillo denunció ante el TCE por considerarla ‘denigrante e insultante’.

Este jueves, Aquiles Álvarez publicó un texto para cumplir con la sentencia. En el texto, el alcalde menciona, entre otras cosas, la importancia del respeto y la convivencia en el debate político. Durante su disculpa, incluyó un acróstico que formaba la frase “niña vaga”, en alusión a las palabras que previamente utilizó para referirse a Lucía Jaramillo.

“El acróstico encubierto no fue una disculpa, fue es una agresión disfrazada. Es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende ridiculizar y menospreciar a las mujeres con insultos encubiertos. No me van a callar. No me van a intimidar. (…) Gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos ayer. La lucha sigue”, escribió Lucía Jaramillo en X.

El Presidente Noboa compartió la publicación pidiendo al TCE darle atención al tema, sin expresar más palabras.

Álvarez responde

Este pedido generó la reacción de Aquiles Álvarez quien recurrió a su cuenta de X para señalar que: “Ya sospechábamos que el TCE era el títere del Ejecutivo, pero que ahora Daniel Noboa lo invoque como si fuera su botón de emergencia, eso ya es como ver al mago revelar su propio truco en plena función”.

La publicación no cuenta con comentarios debido a que el funcionario desactivó esa opción.