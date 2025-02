Compártelo con tus amigos:

Un niño de tres años sufrió graves quemaduras en su cuerpo luego de que una olla de agua hirviendo le cayera encima.

La tarde del pasado domingo, 2 de febrero del 2025, se registró un lamentable suceso en la ciudadela La Ventura, en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Ángelo Benítez, de tres años de edad, resultó con quemaduras luego de que una olla con gua hirviendo le cayera encima. El menor se encuentra grave.

De acuerdo a reportes de medios locales, el menor estaba en su vivienda, jugando cerca de la cocina, cuando, al parecer, en una mala maniobra el agua caliente le cayó en su rostro y casi todo su cuerpo provocándole, quemaduras de tercer grado.

La mayor parte del cuerpo del pequeño resultó afectado, lo que obligó a su traslado inmediato al hospital del Niño Roberto Gilbert, en Guayaquil. En dicha casa de salud recibió atención e emergencia y quedó ingresado debido a lo delicado de su estado.

Piden ayuda para menor que sufrió graves quemaduras

La familia del pequeño Angelo enfrenta momentos difíciles, no solo por lo ocurrido, sino porque no cuentan con recursos para costear los gastos médicos . Para tratar las quemaduras del pequeño necesitan comprar cremas especiales, pero no tienen cómo.

Por ello, han emprendido una campaña para conseguir fondos. Las personas que deseen colaborar algún aporte económico pueden comunicarse al número 096 833 6977, número de su madre.