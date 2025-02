Compártelo con tus amigos:

La Corte Constitucional de Ecuador, con ocho votos a favor y uno en contra, declaró la inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos N°500 y N°505, en los que Daniel Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert, su secretaria de Administración Pública.

Noboa justificó su ausencia por motivos de fuerza mayor para participar en la campaña electoral. Sin embargo, la Corte determinó que la causal de fuerza mayor no se configura simplemente con la emisión de un decreto. La Corte también aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre posibles infracciones electorales, competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral.

Estas son las 10 claves para, en resumen, entender lo que resolvió la Corte sobre dos decretos de Daniel Noboa

1- Inconstitucionalidad de los decretos: La Corte Constitucional declaró inconstitucionales los Decretos Ejecutivos N°500 y N°505, en los cuales Daniel Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert.

2-La votación de la Corte: La decisión fue tomada con ocho votos a favor y uno en contra, emitido por el juez Enrique Herrería.

3-Contradicción con el artículo 146: La Corte determinó que los encargos presidenciales contradicen el artículo 146 de la Constitución. Explica que ya que no se permite “entregar” la Presidencia mediante un decreto ejecutivo.

4- Figura de fuerza mayor: Noboa utilizó la figura de fuerza mayor para justificar el encargo de la Presidencia. El primer mandatario argumentó que debía participar en la campaña electoral para las elecciones del 9 de febrero.

5- Causal de fuerza mayor: La Corte determinó que la causal de fuerza mayor no se configura por la simple emisión de un decreto ejecutivo. Aclara que aquello se configura por la ocurrencia de hechos que impidan temporalmente a la autoridad ejercer su cargo.

6-Incompatibilidad con el artículo 146: La Corte concluyó que el artículo 146 de la Constitución establece las causales y el mecanismo de reemplazo del Presidente durante su ausencia.

7-Mecanismo de reemplazo automático: El mecanismo de reemplazo se activa de manera automática para evitar vacíos de poder e inestabilidad política, conforme a los artículos 149 y 150 de la Constitución.

8-Incompatibilidad con delegación del cargo: La Corte enfatizó que el ejercicio del cargo presidencial no se puede someter a un encargo, delegación, subrogación o entrega fuera de las disposiciones constitucionales.

¿Hubo infracciones electorales?

9-Presuntas infracciones electorales: La Corte aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales. Sobre ello, indica que ya que es competencia del Tribunal Contencioso Electoral.

10- Sobre el decreto 494: Sobre el decreto con el que Daniel Noboa encargó como Vicepresidenta a Cynthia Gellibert hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Verónica Abad se presente en la Embajada del Ecuador en Turquía, el Tribunal expuso que este es un acto administrativo con efectos individuales, por lo que no está dentro del análisis de la CC en una acción de inconstitucionalidad. Por lo que esa demanda no fue admitida a trámite. Por esta razón, en la sentencia la Corte no se pronunció respecto a este decreto.

El constitucionalista Ismael Quintana, cree que las declaratorias de inconstitucionalidad surten efectos hacia el futuro. Agrega que, por lo tanto, Noboa no puede volver a emitir decretos invocando fuerza mayor como causa para ausentarse a hacer campaña. Además, dice que ante la ausencia temporal de Noboa en la Presidencia, es a la vicepresidenta Verónica Abad a quien le corresponde asumir el puesto.