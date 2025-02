Compártelo con tus amigos:

La jueza Nubia Vera consideró que el Ministerio de Trabajo y su titular, Ivonne Núñez, no cumplieron con la sentencia que ordena colocar una placa con disculpas públicas a la vicepresidenta, Verónica Abad.

La placa de disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad, colocada en las instalaciones del Ministerio del Trabajo al norte de Quito, está hecha en vidrio transparente con letras blancas. Esta fue colocada sobre una pared del mismo color por lo que solo se puede leer el contenido si se coloca un fondo de tono oscuro.

La jueza Nubia Vera acudió este miércoles hasta llegó al Ministerio de Trabajo para constatar el cumplimiento de la sentencia, en la que se ordenó colocar una placa de disculpas públicas a favor de la vicepresidenta Abad, sin embargo se encontró con esta novedad.

Vera además cuestionó que la placa se haya colocado en el exterior del edificio. Y es que justamente encontró con el edificio cerrado por desinfección.

Incumplimiento por colocación de placa transparente

La jueza concluyó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la cartera de Estado, no han cumplido con la sentencia. “Definitivamente no se ha dado cumplimiento lo dispuesto por esta juzgadora (…) Lo único que debía ir en la placa no eran las disculpas públicas, sino la garantía para todo servidor y ciudadano. Aquí se respeta la Constitución, tratados internacionales, a los servidores públicos y trabajadores en general”, dijo.

Ante ello, Dominique Dávila, abogada de Verónica Abad solicitó a la jueza que ante el incumplimiento de la sentencia imponga la multa correspondiente. También que envíe el expediente a la Fiscalía y la Corte Constitucional.

La colocación de la placa es una de las medidas de reparación dispuestas por la magistrada, a favor de Abad. Ella fue cesada de forma ilegal de su cargo con un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, según el fallo de la autoridad.