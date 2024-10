Compártelo con tus amigos:

En un acto en la Base Naval San Eduardo, Guayaquil, el presidente Daniel Noboa entregó a las Fuerzas Armadas, este lunes 28 de octubre , armamento decomisado en operaciones antidelincuenciales y antiterroristas.

De acuerdo con el Gobierno, es una apuesta por intensificar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador. La entrega incluye armas confiscadas en operativos y controles fronterizos, las cuales, según el mandatario, serán utilizadas con respaldo legal y determinación.

Daniel Noboa sostuvo que esta acción es un reflejo del apoyo popular , recordando la reciente consulta en la que, según él, Ecuador “le dijo no a la corrupción, no a la impunidad y no a los delincuentes”.

A su vez, llamó a los militares a actuar “con el uso legítimo de la fuerza”. También a luchar en contra de quienes calificó como “verdaderos enemigos: los narcoterroristas y delincuentes”.

Noboa criticó obstáculos políticos

El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, explicó que estas armas provienen de una operación naval en aguas de Galápagos. Asimismo, consideró la entrega como “un paso hacia la recuperación de la paz y el fortalecimiento de la seguridad para las comunidades”.

También resaltó el trabajo en conjunto de las fuerzas de seguridad para frenar el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal y las bandas armadas.

En su intervención, Noboa criticó los “obstáculos políticos y jurídicos” que, a su juicio, han frenado el desarrollo del país. De esto aseguró, se ha beneficiado a grupos criminales.

“Por eso nuestro gobierno les incomoda, por eso nos atacan día a día. Porque quieren volver a feriarse la patria y eso no lo vamos a permitir”, señaló el mandatario.

El presidente Daniel Noboa concluyó el acto reiterando su respaldo a las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen y asegurando que su Gobierno está comprometido con un futuro seguro para el Ecuador.