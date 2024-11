Compártelo con tus amigos:

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó al nuevamente electo como presidente de Estados Unidos Donald Trump. Noboa lo hizo a través de una publicación escrita en inglés en la red social X este miércoles 6 de noviembre del 2024.

El Primer Mandatario ecuatoriano escribió: Congratulations to @realDonaldTrump ! Future looks bright for the Continent. “¡Felicitaciones a DonaldTrump! El futuro parece prometedor para el continente, dijo Daniel Noboa.

El republicano Donald Trump llega nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos tras derrotar a la demócrata Kamala Harris. La ventaja de Trump en los colegios electorales superó casi en 30 votos a Harris.

El estado de Pensilvania, reconocido como péndulo o de gran valía por analistas, aportó mucho en la victoria de Trump. En total, el presidente electo consiguió 277 votos versus los 224 que sacó Harris en la jornada.

Además de Daniel Noboa, el presidente de Brasil Luis Luiz Inácio Lula da Silva extendió un mensaje a Donald Trump. En X escribió que “la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada”.

Mencionó que “el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto” en pos de “la paz, el desarrollo y la prosperidad”. “Mucha suerte y éxitos al nuevo gobierno”, concluyó en su mensaje el mandatario brasileño.

De acuerdo con los reportes de medios de comunicación de Estados Unidos, el voto hispano se volcó hacia el candidato republicano. Solo en el caso de Pensilvania, con 19 votos electorales en juego, Trump pasó en cuatro años de obtener un 27% de sufragios entre la comunidad latina a obtener el 42%.

Donald Trump ha recibido múltiples felicitaciones de líderes mundiales.