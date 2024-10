Compártelo con tus amigos:

El Presidente Daniel Noboa habló sobre la crisis energética en una entrevista en TC Televisión, el periodista Rafael Cuesta plantea preguntas al primer mandatario.

El primer mandatario expuso que “tendremos que bailar salsa choque por un buen tiempo”, refiriéndose a su anuncio previo sobre la reducción de horas en los cortes de luz .

Acotó que tendrá que “ver cómo resolvemos y cómo damos las respuestas que el pueblo necesita en este momento”, dijo Noboa.

El Presidente contó que su disposición de reducir la extensión de los apagones se dio basada en empatía.

Descartó que para decidir una reducción se consideró un escenario con un 70 por ciento de probabilidad. Expuso que buscaba dar un sentido humano a su gobierno.

Sostiene que lo que sucedió después fue un escenario de menos del 10%. Enfatizó que las proyecciones del clima jugaron en contra y que sus disposiciones no responden a medidas populistas.

Cuestionó a quienes considera que hacen campaña, señalando que “en elecciones nunca falta un conchudo”.

Indica que se están solucionando problemas y que a lo largo de este año se han tomado medidas para nuevos proyectos de generación eléctrica.

Ante la crisis energética, sostiene que se están recuperando proyectos de generación con mantenimiento, el cual se planifica.

De acuerdo al Presidente, su gobierno está invirtiendo en energías renovables, asimismo agregó que se invertirán 710 millones de dólares en generación eléctrica.

Noboa sostiene que hasta diciembre, de este año, ya no debería haber apagones en el país, por las soluciones que está buscando.

Sobre diálogos con su homólogo colombiano, ante la posible compra de energía, expuso que desconoce los motivos por los cuáles Gustavo Petro no considera vender electricidad a Ecuador.

Además de la crisis energética, Noboa habló de la inseguridad

El Presidente también se refirió al tema de inseguridad, sosteniendo que se mantiene con Mónica Palencia liderando el Ministerio del Interior.

Agregó que Palencia se ha enfrentado a grandes grupos de delincuencia organizada y que su trabajo ha sido eficiente.

En cuanto al tema político, el primer mandatario admite que le ha afectado el tema de los apagones en su nivel de aceptación en la población ecuatoriana.

Dice que el hecho de que no acuda a noticieros a explicar la situación energética, no significa que no trabaje en la búsqueda de soluciones.