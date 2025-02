El presidente Daniel Noboa ha sido cuestionado por no tomar licencia para hacer campaña electoral. Foto: Presidencia de Ecuador.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la denuncia presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, contra Yadira Bayas, candidata a la Asamblea por Acción Democrática Nacional.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, habló sobre la negativa del presidente Daniel Noboa de tomar licencia durante su campaña. Esto luego de que dos misiones de observación electoral internacionales plantearan dudas sobre esta postura.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionaron la falta de claridad en torno a la obligación del presidente Noboa de pedir licencia para hacer campaña. Esta situación, según ellos, generó incertidumbre y desconfianza entre los votantes. Ante este el CNE se pronunció.

La OEA expresó que hasta el final de la campaña no hubo certeza sobre si Noboa debía o no tomar licencia. El organismo considera aquello un factor de tensión en el ambiente.

Además, la organización señaló que la Corte Constitucional se pronunció solo sobre dos decretos emitidos por el Ejecutivo. Sin embargo, destaca, no aclaró si el presidente Daniel Noboa debía pedir licencia.

El CNE se refiere a la postura de Daniel Noboa

En una entrevista con Ecuavisa, Enrique Pita destacó que el CNE, como órgano administrativo, no tiene la autoridad para pronunciarse sobre la necesidad de que el presidente pida o no licencia .

“El Consejo Nacional Electoral es un órgano administrativo. Por lo tanto, no tiene la fortaleza o no le corresponde en algún momento dado pronunciarse sobre esto, más allá de si tuviese pruebas evidentes o la ley le permitiera, porque dentro del derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley, podría llevar el caso hacia el Tribunal Contencioso Electoral”, dijo. Informó que hasta ahora no hay una denuncia formal en el organismo.

Pita aclaró que, de acuerdo con el Código de la Democracia, el artículo 93 señala que los que busquen una reelección deben pedir licencia. “Pero si usted mira posteriormente la ley, en ninguna parte se establece infracciones de carácter electoral. No contemplan el no haberlo hecho”, manifestó Pita.

Frente a esto, el conductor de la entrevista le preguntó si es potestad de los candidatos la interpretación del Código de la Democracia a lo que dijo que “si tienen la base legal que corresponde, que no está clara, ellos lo van a interpretar de acuerdo a su leal entender o conveniencia”.

Investigan donación de cocinas de inducción

Por otra parte, Pita también informó que el CNE ha recibido denuncias de que distintas candidaturas usaron recursos públicos y que obtuvieron ventaja de aquello. Dijo que tiene conocimiento de aquello y que se “han abierto expedientes como por ejemplo el caso de la donación de las cocinas de inducción”.

En ese sentido, este jueves, Ivonne Coloma jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), admitió a trámite la denuncia presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, contra Yadira Bayas, candidata a la Asamblea por Acción Democrática Nacional (ADN).

La denuncia señala a Bayas por una posible infracción electoral, relacionada con la realización de actos de precampaña. Según el TCE, la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos se realizará el próximo 7 de marzo de 2025, a las 10h30. El incidente involucra la participación de Bayas en un evento del Ministerio de Inclusión realizado el 28 de diciembre de 2024.

