Aquiles Álvarez “le hizo el feo” a la invitación de Daniel Noboa de almorzar en el Palacio de Carondelet, en Quito. El alcalde de Guayaquil le respondió al primer mandatario con otra invitación en la que le dijo que mejor se reúnan en Guayaquil. El almuerzo será este martes 28 de enero del 2025.

El presidente Noboa invitó también al alcalde de Quito Pabel Muñoz y a las prefectas de Guayas y Pichincha; Marcela Aguiñaga y Paola Pabón, respectivamente. El almuerzo será con el líder político venezolano Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por el Gobierno de Ecuador.

El político venezolana llegará este lunes 27 de enero a Quito, donde será recibido como Presidente de Venezuela, informó la Presidencia de la República del Ecuador. Estados Unidos y otros 50 países del mundo también reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.

“La invitación del señor Daniel Noboa a la cena con Edmundo González responde a políticas de los gobiernos de turno”, publicó Aquiles Álvarez, a través de X. “Siempre es importante pensar en los venezolanos, pero ¿y los ecuatorianos? ¿y los guayaquileños?. No está mal tener empatía, pero primero hay que mirar dentro de casa”, dijo Aquiles Álvarez, dirigiéndose a Daniel Noboa.

“Mientras se organizan cenas para hablar de problemas externos, en Guayaquil seguimos lidiando con problemas reales”, comentó Aquiles Álvarez. Por ello, invitó al presidente Noboa a un almuerzo de trabajo el 4 de febrero en el Palacio Municipal de Guayaquil para hablar sobre nueve temas.

El alcalde incita al Presidente Noboa a tratar temas de seguridad, la construcción del Quinto Puente, en Guayaquil; suspensión de licencias ambientales. También señala que hay que hablar del permiso para la construcción de una nueva autopista en la Vía a la Costa. Acerca de las competencias del Ministerio de Ven Monte Sinaí; entre otros.

Diferencias entre Aquiles Álvarez y Daniel Noboa

El alcalde Aquiles Álvarez acotó que si Daniel Noboa no puede acudir a Guayaquil, él puede ir al Palacio de Carondelet para reunirse a puerta cerrada, pero no para ningún almuerzo. “Recordarle que los grandes políticos se sientan, coexisten y trabajan por sus ciudadanos. Aunque no se traguen, jamás hay que cruzar líneas rojas”, concluyó su mensaje del alcalde.

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, fue la primera en excusarse al encuentro con González, ya que se encuentra en Madrid (España) asistiendo a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que culmina el domingo 26 de enero de 2024.

El almuerzo se desarrollará este martes 28 de enero del 2025, desde las 12h30, en el salón de Banquetes de la casa de Gobierno. El Presidente Daniel Noboa ha invitado para este evento a varias personalidades de la plana mayor del correísmo.

Edmundo González Urrutia, desde hace varios días realiza una gira por los países que apoyan su cruzada para asumir el poder en Venezuela. Él es reconocido por el Gobierno ecuatoriano, luego que una muestra mayoritaria de actas lo dieran por ganador de los comicios, dejando a Nicolás Maduro en un segundo lugar.