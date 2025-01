Compártelo con tus amigos:

La tarde de este jueves, 16 de enero del 2025, se hizo público un oficio de Verónica Abad dirigido a Cynthia Gellibert, vicepresidenta encargada, en el que consulta las acciones que ha realizado la Vicepresidencia para cumplir con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 490.

El oficio tiene cuatro páginas y fue enviado el 14 de enero de 2025.

En el documento, Abad señala que no se ha cumplido la disposición presidencial para que ella pueda desempeñar sus funciones diplomáticas en Turquía.

Además, informó que, por disposición del Ministerio de Trabajo, todo el personal de la Vicepresidencia está laborando en modalidad teletrabajo. Así, parte del nivel jerárquico de esta institución ha renunciado, por lo que no hay funcionarios con quiénes coordinar temas administrativos.

Abad expresó su preocupación porque aún no ha recibido el pago de su salario, por lo que también requirió información sobre ese aspecto.

Aseguró que por ese motivo no ha viajado a Turquía pues no tiene presupuesto para cubrir este desplazamiento y demás cuestiones logísticas, ya que Finanzas no ha asignado nuevos recursos.

Según el decreto 490, Abad debía presentarse en Turquía el 27 de diciembre de 2024.