Jesús López, abogado de los 16 militares investigados dentro del presunto delito de desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, expone un video inédito previo a la aprehensión.

Jesús López, uno de los abogados que ejerce la defensa de los 16 agentes de las Fuerzas Armadas investigados dentro del caso Los Cuatro de Las Malvinas, expuso recientemente un video con el que enfatiza que sus defendidos actuaron en flagrancia. A los menores de edad los interceptó una patrulla militar la noche del 8 de diciembre del 2024.

Según el abogado, en el video que muestra aparecerían dos de los menores desaparecidos debajo de un puente, donde habrían estado escondidos. De acuerdo al jurista, en el material visual se evidencia que las dos personas salen del sitio y perseguirían a un transeúnte. Además, explica que uno de los menores intentaría darle una patada a este peatón.

En la secuencia, recientemente difundida se observa que tras lo descrito por el abogado Jesús López, los menores se volverían a esconder. Luego, cuando vuelven a aparecer, habrían transcurrido diez minutos, pues aquella escena se captó a las 20h31 y luego quedó grabada la aprensión a las 20h41 del 8 de diciembre.

Abogado que expone video inédito busca justificar la detención de sus defendidos

El abogado López habría difundido el video, en la red social TikTok, con la intención de justificar que la aprehensión ejecutada por un grupo de 16 militares . Según él, el procedimiento se dio dentro de un “presunto delito flagrante”. Tras las declaraciones del profesional del derecho, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que defiende a la familia de los menores asesinados, no justifica la detención de “los cuatro de Las Malvinas”.

“¿Cómo se cataloga una detención donde no existe parte/bitácora que relate lo sucedido o donde ningún agente superior haya tomado conocimiento? Una detención ilegal. Si esa detención, que en este caso es ilegal, resultó también en una posterior incomunicación o si no se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley (como liberar a la persona detenida sin informar sobre su paradero), no se excluye la detención ni la responsabilidad como agente estatal. ¿Cómo se cataloga esto? Una desaparición forzada Si con el mismo ímpetu que hacen tik toks, formularan argumentos jurídicos, darían menos pena.”, escribió en la red social X Fernando Bastias Robayo, inegrante de la organización.

¿Qué pasó con los cuatro menores de Las Malvinas?

Los cuatro menores de Las Malvinas desaparecieron la noche del 8 de diciembre del 2024 en la ciudad de Guayaquil. Tras varias semanas de intensa búsqueda, localizaron cuatro cuerpos calcinados en la parroquia Taura del cantón Naranja, provincia del Guayas. Luego de aquello, el 31 de diciembre las autoridades confirmaron que los cadáveres correspondían a Steven Medina, Josué Arroyo, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo.

Hasta el momento, 16 militares se encuentran en prisión preventiva. Mientras, aún se espera fecha para la reconstrucción de los hechos.